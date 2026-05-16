قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
29 جنيه هبوطًا.. أسعار الدواجن البيضاء تعود إلى 75 جنيهًا بالمزارع
لأول مرة.. 6 مدارس مصرية يابانية "عربي" بهذه الأماكن|والمصروفات 13 ألف و800 جنيه
رئيس الوزراء: مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية والخديوية يحظى باهتمام كبير من الدولة
رئيس الوزراء يتفقد شارع الفن بوسط البلد بالقاهرة
نهائي دوري أبطال آسيا.. رونالدو على موعد مع التتويج ببطولتين
فرصة أخيرة.. معتمد جمال يحدد مصير نجم سوبر في إياب نهائي الكونفدرالية
وصول 18 ألفا و358 حاجاً للأراضي المقدسة.. رئيس البعثة: تيسيرات متكاملة لخدمة القرعة
مع انطلاق امتحانات الترم الثاني|أمهات مصر: لا شكاوى والأسئلة في مستوى الطالب المتوسط
هل يقترب إبراهيم عادل من الأهلي بعد قيام نورشيلاند بشرائه؟ | تفاصيل مهمة تقلب كل التوقعات
مدبولي يوجه بتوحيد طلاء مباني وسط البلد
7 رسائل.. ماذا قال معتمد جمال لـ نجوم الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية بساعات؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير النفط العراقي: تراجع صادرات البلاد عبر "هرمز" من 93 مليون إلى 10 ملايين برميل شهريا

وزير النفط العراقي
وزير النفط العراقي
أ ش أ

أكد وزير النفط العراقي الجديد باسم محمد خضير، اليوم السبت، أن الظروف الحالية صعبة نتيجة الحرب في المنطقة وما تسببت به من إغلاق للمنفذ الجنوبي للتصدير، مبينا أن صادرات البلاد عبر مضيق هرمز تراجعت بشكل حاد لتصل إلى 10 ملايين برميل فقط خلال أبريل الماضي بسبب ظروف الحرب، بعد أن كانت تبلغ نحو 93 مليون برميل شهريا قبل الأزمة.

وقال خضير - في مؤتمر مراسيم تسلمه مهام عمله في وزارة النفط، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - إن أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة تتمثل بزيادة الطاقات الإنتاجية، وإنهاء ملف الغاز المحروق، وتطوير البنى التحتية لقطاع النفط.

ونوه بأن رؤية واستراتيجية الحكومة تركز على وجود جميع الشركات الأجنبية في العراق للمشاركة في زيادة الطاقة الإنتاجية، وتدريب الكوادر الفنية والهندسية، وبناء أفضل البنى التحتية لقطاعات النفط.

وأضاف أن العراق يمتلك جميع المقومات للوصول إلى مستوى الريادة في مجال الطاقة، لما يمتلكه من احتياطات نفطية كبيرة، لافتا إلى أن الحكومة تسعى لتحويل جميع المحافظات إلى محافظات منتجة للنفط للنهوض بواقعها الاقتصادي.

وأشار إلى أن وزارة النفط بجميع دوائرها ستعمل على تنفيذ الخطط النفطية، مع التركيز على النزاهة والشفافية في التعامل مع الشركات وفق أعلى المعايير، مشددا على أن الوزارة لن تتساهل في ملف الفساد، ولن يكون هناك وجود للأشخاص غير الأكفاء.

وأوضح أن الوزارة ستعمل أيضاً على تنفيذ خطط الحكومة لتوفير الإيرادات المالية عبر تفعيل قطاع النفط، ووضع الحلول لجميع المشاكل والارتقاء بمستوى الأداء.

وزير النفط العراقي الجديد باسم محمد خضير إغلاق للمنفذ الجنوبي للتصدير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تعبيرية

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

مرتبات

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

إمام عاشور يستقبل الطفل زين في منزله ويهديه تيشيرت الأهلي

إمام عاشور يستقبل الطفل زين في منزله ويهديه تيشيرت الأهلي | شاهد

أرشيفي

الإمارات : إيران أطلقت 3000 صاروخ باليستي وكروز وطائرة مسيرة ضدنا

أمير هشام

أمير هشام: اتجاه لإلغاء الهبوط في الدوري في هذه الحالة

الأهلي

أمير هشام: مدير تعاقدات الأهلي يبدأ تسويق الرباعي الأجنبي المعار

ترشيحاتنا

الأضحية

هل تجزئُ الأُضْحِيَّة عن أهل البيت جميعًا؟ الأزهر يوضح

الإيمان بالله واليوم الآخر.. كيف يمنح الإنسان الطمأنينة والاستقرار؟

الإيمان بالله واليوم الآخر.. كيف يمنح الإنسان الطمأنينة والاستقرار؟

الدكتور عباس شومان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

عباس شومان: ابتلاء النحر لآل إبراهيم لا مثيل له في تاريخ البشرية

بالصور

فستان لافت.. رانيا أبو النصر تستعرض رشاقتها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

فستان لافت .. نسرين آمين تستعرض رشاقتها في ظهور مبهر

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

في عيد ميلادها 43 .. 10 صور تكشف جمال نانسي عجرم

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف .. ابتعد عنها

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف

فيديو

توقعات ليلى عبد اللطيف

سنعود للكمامات .. توقعات ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتوقعاتها عن فيروس تنفسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد