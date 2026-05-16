وزير النفط العراقي: تراجع صادرات البلاد عبر "هرمز" من 93 مليون إلى 10 ملايين برميل شهريا

أكد وزير النفط العراقي الجديد باسم محمد خضير، اليوم السبت، أن الظروف الحالية صعبة نتيجة الحرب في المنطقة وما تسببت به من إغلاق للمنفذ الجنوبي للتصدير، مبينا أن صادرات البلاد عبر مضيق هرمز تراجعت بشكل حاد لتصل إلى 10 ملايين برميل فقط خلال أبريل الماضي بسبب ظروف الحرب، بعد أن كانت تبلغ نحو 93 مليون برميل شهريا قبل الأزمة.

وقال خضير - في مؤتمر مراسيم تسلمه مهام عمله في وزارة النفط، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - إن أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة تتمثل بزيادة الطاقات الإنتاجية، وإنهاء ملف الغاز المحروق، وتطوير البنى التحتية لقطاع النفط.

ونوه بأن رؤية واستراتيجية الحكومة تركز على وجود جميع الشركات الأجنبية في العراق للمشاركة في زيادة الطاقة الإنتاجية، وتدريب الكوادر الفنية والهندسية، وبناء أفضل البنى التحتية لقطاعات النفط.

وأضاف أن العراق يمتلك جميع المقومات للوصول إلى مستوى الريادة في مجال الطاقة، لما يمتلكه من احتياطات نفطية كبيرة، لافتا إلى أن الحكومة تسعى لتحويل جميع المحافظات إلى محافظات منتجة للنفط للنهوض بواقعها الاقتصادي.

وأشار إلى أن وزارة النفط بجميع دوائرها ستعمل على تنفيذ الخطط النفطية، مع التركيز على النزاهة والشفافية في التعامل مع الشركات وفق أعلى المعايير، مشددا على أن الوزارة لن تتساهل في ملف الفساد، ولن يكون هناك وجود للأشخاص غير الأكفاء.

وأوضح أن الوزارة ستعمل أيضاً على تنفيذ خطط الحكومة لتوفير الإيرادات المالية عبر تفعيل قطاع النفط، ووضع الحلول لجميع المشاكل والارتقاء بمستوى الأداء.