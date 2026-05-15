تموين الإسماعيلية تضبط كمية تقدر بـ ٣ أطنان من السلع التموينية المتنوعة

وجه اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الحملات التموينية؛ لضبط ومراقبة الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار عادلة، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

في هذا السياق، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، ، حملة تموينية للمرور على المخابز والأسواق ومتابعة مختلف الأنشطة التموينية بنطاق قرية الفردان بمركز ومدينة الإسماعيلية.

وقاد الحملة مجدي عامر عبدالكريم، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، مشيرا الى انها أسفرت عن: ضبط كمية تقدر بـ ٣ أطنان من السلع التموينية (دقيق -زيت -سكر ).

واعلنت محافظة الاسماعيلية ارقام للشكاوى التموينية وهي

رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠

رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢

رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨

