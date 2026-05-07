ليست آمنة كما تظن.. 3 عادات يومية قد تسبب سكتة دماغية

حذّر طبيب الأعصاب والباحث في الإحصاء الحيوي الدكتور بايبينغ تشن من مجموعة عادات شائعة بين الناس، تبدو للوهلة الأولى غير مؤذية، لكنها قد ترتبط بمضاعفات خطيرة تصل إلى السكتة الدماغية، وهي حالة طبية طارئة تحدث نتيجة انقطاع تدفق الدم عن جزء من الدماغ.

وأوضح أن السكتة الدماغية تؤثر بشكل مباشر على الحركة والكلام والوعي، وقد تؤدي إلى تلف دائم في خلايا المخ إذا لم يتم التعامل معها سريعًا داخل المستشفى.

علامات مبكرة لا يجب تجاهلها

وأشار الطبيب وفقًا لصحيفة ميرور إلى أن أعراض السكتة الدماغية غالبًا ما تظهر بشكل مفاجئ، ويمكن تذكرها عبر اختصار FAST الذي يشير إلى:

الوجه (F): تدلي جانب من الوجه أو صعوبة الابتسام.

تدلي جانب من الوجه أو صعوبة الابتسام. الذراع (A): ضعف أو تنميل يمنع رفع الذراعين بشكل طبيعي.

ضعف أو تنميل يمنع رفع الذراعين بشكل طبيعي. الكلام (S): اضطراب أو ثقل في النطق أو صعوبة في الفهم.

اضطراب أو ثقل في النطق أو صعوبة في الفهم. الوقت (T): ضرورة التدخل الطبي الفوري عند ظهور أي عرض.

أولًا: مشروبات الطاقة تحت المجهر

أولى العادات التي حذر منها الطبيب هي مشروبات الطاقة، موضحًا أنها تحتوي على جرعات عالية من الكافيين، إضافة إلى مواد منبهة مثل الغوارانا والتورين.

وبحسب تفسيره، فإن هذا الخليط قد يؤدي إلى اضطراب في ضربات القلب، ما يزيد احتمالية تكوّن جلطات يمكن أن تنتقل إلى الدماغ مسببة سكتة دماغية.

كما أشار إلى أن الإفراط في هذه المشروبات قد يسبب آثارًا عصبية على المدى الطويل بسبب بعض الفيتامينات والمنبهات المركزة فيها.

ثانيًا: رفع الأوزان بطريقة خاطئة

العادة الثانية تتعلق بالتمارين الرياضية، خاصة رفع الأوزان القصوى لمرة واحدة مع حبس النفس.

ووصف الطبيب هذه الممارسة بأنها خطيرة، لأنها قد ترفع ضغط الدم بشكل مفاجئ إلى مستويات شديدة الارتفاع، ما يضع ضغطًا كبيرًا على الأوعية الدموية الدقيقة في الدماغ.

وأكد أن هناك حالات موثقة تعرضت لنزيف دماغي نتيجة هذا النوع من التدريب، مشيرًا إلى أن الطريقة الآمنة تعتمد على التنفس الصحيح واستخدام أوزان تدريجية بدلًا من الحد الأقصى.

ثالثًا: أوضاع يوغا قد تشكل خطرًا

أما العادة الثالثة فتتعلق ببعض أوضاع اليوغا التي تتطلب ثني الرقبة أو تمديدها بشكل مبالغ فيه.

وأوضح تشن أن هذه الحركات في حالات نادرة قد تؤدي إلى تمزق في أحد شرايين الرقبة، وهي حالة قد تسبب سكتة دماغية تعرف طبيًا باسم “تشريح الشريان”.

وشدد على أهمية ممارسة اليوغا بشكل معتدل وتجنب الضغط الزائد على منطقة الرقبة.

رسالة الطبيب

وختم الطبيب تحذيراته بالتأكيد على أن الوقاية من السكتة الدماغية تبدأ من الوعي بالعادات اليومية البسيطة، لأن بعض السلوكيات التي تبدو عادية قد تحمل مخاطر صحية كبيرة إذا تم تكرارها بشكل خاطئ أو مفرط.