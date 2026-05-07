قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تهديد بالانسحاب .. إيران تضغط على الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل مونديال 2026
الذهب يواصل الصعود.. والجنيه الذهب يسجل 56200 جنيه وسط قفزة عالمية للأوقية إلى 4730 دولارا
صحة قنا: إصدر 37 قرار غلق خلال مرور العلاج الحر على 222 منشأة طبية
أول تعليق من حماس على استشهاد نجل زعيمها خليل الحية
بزشيكان: طهران تتعرض لضغوط خارجية لزعزعة الاستقرار الداخلي وإضعاف التماسك الوطني
الصحة تنشر إنجازات الإدارة المركزية لشئون البيئة بالقطاع الوقائي خلال الربع الأول من 2026
قائد بقلب مشجع.. صدي البلد يكرم مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة.. صور
بمناسبة عيدها الـ 94.. مصر للطيران تُهدي عملاءها خصماً 50% على الرحلات الدولية
الأعلى للإعلام يوافق على مد بث البرامج الرياضية لقناتي "نايل سبورت" و"الزمالك"
إسرائيل تنذر بإخلاء 3 بلدات في جنوب لبنان.. تصعيد عسكري وتطورات ميدانية متسارعة
قرارات عاجلة بشأن امتحانات "أبناؤنا في الخارج" الترم الثاني 2026
حماس: استهداف نجل خليل الحية محاولة إسرائيلية للتأثير على موقفنا السياسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ليست آمنة كما تظن.. 3 عادات يومية قد تسبب سكتة دماغية

ليست آمنة كما تظن.. 3 عادات يومية قد تسبب سكتة دماغية
ليست آمنة كما تظن.. 3 عادات يومية قد تسبب سكتة دماغية
ولاء عادل

حذّر طبيب الأعصاب والباحث في الإحصاء الحيوي الدكتور بايبينغ تشن من مجموعة عادات شائعة بين الناس، تبدو للوهلة الأولى غير مؤذية، لكنها قد ترتبط بمضاعفات خطيرة تصل إلى السكتة الدماغية، وهي حالة طبية طارئة تحدث نتيجة انقطاع تدفق الدم عن جزء من الدماغ.

وأوضح أن السكتة الدماغية تؤثر بشكل مباشر على الحركة والكلام والوعي، وقد تؤدي إلى تلف دائم في خلايا المخ إذا لم يتم التعامل معها سريعًا داخل المستشفى.

علامات مبكرة لا يجب تجاهلها

وأشار الطبيب وفقًا لصحيفة ميرور إلى أن أعراض السكتة الدماغية غالبًا ما تظهر بشكل مفاجئ، ويمكن تذكرها عبر اختصار FAST الذي يشير إلى:

  • الوجه (F): تدلي جانب من الوجه أو صعوبة الابتسام.
  • الذراع (A): ضعف أو تنميل يمنع رفع الذراعين بشكل طبيعي.
  • الكلام (S): اضطراب أو ثقل في النطق أو صعوبة في الفهم.
  • الوقت (T): ضرورة التدخل الطبي الفوري عند ظهور أي عرض.

أولًا: مشروبات الطاقة تحت المجهر

أولى العادات التي حذر منها الطبيب هي مشروبات الطاقة، موضحًا أنها تحتوي على جرعات عالية من الكافيين، إضافة إلى مواد منبهة مثل الغوارانا والتورين.

وبحسب تفسيره، فإن هذا الخليط قد يؤدي إلى اضطراب في ضربات القلب، ما يزيد احتمالية تكوّن جلطات يمكن أن تنتقل إلى الدماغ مسببة سكتة دماغية.

كما أشار إلى أن الإفراط في هذه المشروبات قد يسبب آثارًا عصبية على المدى الطويل بسبب بعض الفيتامينات والمنبهات المركزة فيها.

ثانيًا: رفع الأوزان بطريقة خاطئة

العادة الثانية تتعلق بالتمارين الرياضية، خاصة رفع الأوزان القصوى لمرة واحدة مع حبس النفس.

ووصف الطبيب هذه الممارسة بأنها خطيرة، لأنها قد ترفع ضغط الدم بشكل مفاجئ إلى مستويات شديدة الارتفاع، ما يضع ضغطًا كبيرًا على الأوعية الدموية الدقيقة في الدماغ.

وأكد أن هناك حالات موثقة تعرضت لنزيف دماغي نتيجة هذا النوع من التدريب، مشيرًا إلى أن الطريقة الآمنة تعتمد على التنفس الصحيح واستخدام أوزان تدريجية بدلًا من الحد الأقصى.

ثالثًا: أوضاع يوغا قد تشكل خطرًا

أما العادة الثالثة فتتعلق ببعض أوضاع اليوغا التي تتطلب ثني الرقبة أو تمديدها بشكل مبالغ فيه.

وأوضح تشن أن هذه الحركات في حالات نادرة قد تؤدي إلى تمزق في أحد شرايين الرقبة، وهي حالة قد تسبب سكتة دماغية تعرف طبيًا باسم “تشريح الشريان”.

وشدد على أهمية ممارسة اليوغا بشكل معتدل وتجنب الضغط الزائد على منطقة الرقبة.

رسالة الطبيب

وختم الطبيب تحذيراته بالتأكيد على أن الوقاية من السكتة الدماغية تبدأ من الوعي بالعادات اليومية البسيطة، لأن بعض السلوكيات التي تبدو عادية قد تحمل مخاطر صحية كبيرة إذا تم تكرارها بشكل خاطئ أو مفرط.

السكتة الدماغية سكتة دماغية الدماغ دماغ بايبينغ تشن طبيب الأعصاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تحرك عاجل في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

جنيهات ذهب

بفارق 880 جنيها.. صعود قوي في سعر الجنيه الذهب بمصر

الزمالك

أبرزهم بيزيرا.. موقف إصابات رباعي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

الذهب

أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 7 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

أسعار البيض

نزلت 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس

البيض

انخفاض 50 جنيهًا للكرتونة.. تراجع أسعار البيض رغم ارتفاع الدواجن

الجيش الروسي

روسيا تهدّد باستخدام سلاحها النووي ضد ألمانيا

بالصور

بعد طلاقها من علي غزلان..فرح شعبان تثير الجدل بظهورها بالدبلة

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

بقوة تتجاوز 1000 حصان.. بنتلي تقترب من إطلاق أول SUV كهربائية بالكامل

بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا

قبل العيد.. طريقة عمل الترمس بكل احتراف

طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف

بصمة إماراتية جديدة.. “الذيب” تدخل عالم الطرق الوعرة برؤية محلية مختلفة

سيارة الذيب
سيارة الذيب
سيارة الذيب

فيديو

الزمالك

القائمة المحظورة.. الزمالك يتصدر قائمة إيقاف القيد بـ16 قضية

فيروس هانتا

بعد إعلان إصابة شخصين| فيروس هانتا يثير الذعر عالميا.. فما هو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد