في عيد ميلادها... إطلالات تكشف عن أناقة ريهام عبد الغفور

يصادف اليوم 6 سبتمبر عيد ميلاد الفنانة ريهام عبد الغفور والتي أتمت 48 عاما، وعلى الرغم من ذلك لازالت تحافظ على شبابها وأناقتها.

إطلالات ريهام عبد الغفور

تعتبر ريهام عبد الغفور من النجمات اللاتي تشارك متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بأبرز الصور و الإطلالات التي تظهر بها من حين لأخر.

تعتمد ريهام عبد الغفور على أتباع أحدث صيحات الموضة واختيار ما يتناسب معها ويبرز رشاقتها وذوقها الراقي في أختيار الأزياء التي تتألق بها في مختلف المناسبات سواء الكاجوال أو الكلاسيك.

تقوم ريهام عبد العفور بتنسيق المجوهرات والإكسسوارات الراقية التي تزيد من أناقتها بالإضافة إلي الحقائب والأحذية المميزة.

أما من الناحية الجمالية، تعتمد ريهام عبد الغفور على تسريحات الشعر المميزة والمواكبة للموضة، وتختار صيحات المكياج التي تبرز جمالها.