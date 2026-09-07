قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الفلسطينية تحذر من مخطط E1 لعزل القدس وفصل شمال الضفة الغربية
٪37,4 ارتفاعا في قيمة الصادرات خلال شهر يونيه 2026
إجراء 5 قرعات علنية لتسكين مواطنين تم توفيق أوضاعهم بالأراضي في العبور الجديدة.. غدا
مفتي الجمهورية يصل جدة للمشاركة في ندوة دولية حول العنف ضد المرأة
بعد تطويرها بالطراز الياباني .. شاهد مناهج الرياضيات الجديدة لـ2 و3 ابتدائي
انتحل صفة موظف.. القبض على نصاب استولى على أموال عملاء البنوك بالمنيا
من مدينة نصر للعاصمة الجديدة| تفاصيل تشغيل المونوريل خلال الدراسة.. وحقيقية الاشتراكات
محافظ الوادى الجديد تعتمد المرحلة الثالثة لتنسيق التعليم الفني
خلافات الجيرة تنتهى بمشاجرة بالأسلحة البيضاء والألعاب النارية بالسويس
أقل من 51 جنيه.. سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين
لجنة وزارية عربية تبحث مواجهة السياسات الإسرائيلية في القدس
التعليم العالي: لا يُعتد بتنسيق الشهادات المعادلة دون تسليم الملف لمكتب التنسيق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قبل الدراسة.. إليك أفضل تابلت بمواصفات خيالية وسعر معقول

جهاز Xiaomi Pad 9 Pro Max
جهاز Xiaomi Pad 9 Pro Max
لمياء الياسين

مع العودة إلى المدارس في عام 2026، أصبحت الأجهزة اللوحية (Tablets) أداة تعليمية لا غنى عنها للطلاب بجميع المراحل الدراسية. لم تعد هذه الأجهزة مجرد وسيلة للترفيه، بل تحولت إلى منصات دراسية متكاملة تجمع بين قوة الحواسيب المحمولة وخفة الأجهزة المحمولة. 

وتتنافس كبرى الشركات التقنية لتقديم خيارات ذكية تدعم الذكاء الاصطناعي، وتعدد المهام، والرقابة الأبوية لحماية الطلاب الأصغر سنًا.إليك أفضل الأجهزة اللوحية

مواصفات تابلت Xiaomi Pad 9 Pro Max 

وأكدت شركة شاومي الشهر الماضي أنها ستكشف النقاب عن جهازها اللوحي الرائد Pad 9 Pro Max. 

ومن المقرر أن يقدم الجهاز اللوحي أيضاً العديد من التحسينات في الأجهزة والبرامج بهدف جعله بديلاً أكثر كفاءة لأجهزة الكمبيوتر.

 

يتميز جهاز Xiaomi Pad 9 Pro Max بشاشة LCD مقاس 13.3 بوصة، وهو مصمم لدعم تطبيقات بمستوى أجهزة الكمبيوتر، مما يمنح المستخدمين مساحة أكبر للعمل وإنشاء المحتوى وإنجاز مهام الإنتاجية الأخرى. وسيكون أول جهاز لوحي من Xiaomi مزود بمعالج Xring O3 الرائد من إنتاج الشركة، والذي يتميز بأداء يُضاهي أداء أجهزة الكمبيوتر المكتبية.
على الجانب الاخر سيشهد الجهاز اللوحي إطلاق نظام التشغيل HyperOS 4، حيث قامت شاومي بتحسين البرنامج خصيصًا لسيناريوهات الإنتاجية على الشاشات الكبيرة. وبفضل دعمه لتطبيقات بمستوى تطبيقات الكمبيوتر، قد يجعل هذا الإعداد جهاز Pad 9 Pro Max أكثر ملاءمةً للعمل المكتبي والمهام الإبداعية. ومن المتوقع أيضًا الكشف عن نسخة من الجهاز اللوحي بشاشة ذات إضاءة ناعمة.

من المتوقع أن يأتي جهاز Xiaomi Pad 9 Pro Max ببطارية تتجاوز سعتها 10000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السلكي بقوة 120 واط. وقد يتوفر الجهاز بخيارين للتخزين: 512 جيجابايت و1 تيرابايت، ومن المتوقع أن يبلغ وزنه حوالي 650 جرامًا. 

 جهاز Asus Pad اللوحي

 

من جانبها كشفت شركة أسوس النقاب عن جهازها اللوحي الجديد “أسوس باد”، معلنةً بذلك عودتها إلى سوق الأجهزة اللوحية بعد غياب دام عدة سنوات. 

يتميز الجهاز بتصميم فاخر، وشاشة OLED عالية معدل التحديث، ومكونات قوية، وبطارية كبيرة. 
يتوفر جهاز Asus Pad بنسختين. النسخة ذات سعة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت بسعر 45,990 روبية (حوالي 485 دولارًا أمريكيًا)، بينما النسخة ذات سعة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت بسعر 49,990 روبية (حوالي 525 دولارًا أمريكيًا). 

مواصفات وميزات جهاز Asus Pad
 

مواصفات وميزات جهاز Asus Pad
 

يأتي ىجهاز Asus Pad بشاشة OLED ثنائية الطبقات مقاس 12.2 بوصة بدقة 2.8K ونسبة عرض إلى ارتفاع 3:2 ومعدل تحديث 144 هرتز. توفر الشاشة سطوعًا يصل إلى 2000 شمعة

يعمل الجهاز اللوحي بمعالج MediaTek D8300 ويحتوي على بطارية بسعة 9000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 45 واط. وتدّعي Asus أن الجهاز اللوحي يمكن شحنه إلى 50% من سعته في غضون 30 دقيقة تقريبًا.

تشمل الميزات الأخرى أربعة مكبرات صوت تدعم تقنية Dolby Atmos، وواي فاي 6E، وبلوتوث 5.3، ومنفذ USB من النوع C يدعم DisplayPort 1.4، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وخاصية فتح القفل بالوجه. 

يبلغ سمك الجهاز اللوحي 6.5 ملم ووزنه 523 جرامًا، وهو مصمم لسهولة الحمل مع توفير تجربة مشاهدة رائعة على شاشة كبيرة.
 

جهاز Samsung Galaxy Tab A9 Plus

 

يعتبر جهاز Samsung Galaxy Tab A9 Plus خيارًا مثاليًا في السوق المصري للطلاب والمستخدمين الباحثين عن قيمة ممتازة مقابل السعر. يتميز التابلت بشاشة كبيرة وواضحة مقاس 11 بوصة تمنحك تجربة مريحة أثناء المذاكرة، وتصفح المواقع التعليمية، ومشاهدة المحاضرات بدقة عالية. يعمل الجهاز بمعالج قوي ثماني النواة يوفر أداءً سلسًا في التنقل بين التطبيقات الدراسية، مع دعم شبكات الجيل الرابع 4G لضمان اتصال مستمر بالإنترنت خارج المنزل. بالإضافة إلى ذلك، يأتي التابلت ببطارية ضخمة بسعة 7040 مللي أمبير تدوم طويلاً طوال اليوم الدراسي، مع تصميم معدني أنيق وخفيف الوزن يسهل حمله في الحقيبة المدرسية.

الجهاز اللوحي أجهزة الكمبيوتر شاشة LCD جهاز لوحي معالج Xring O3 Pad 9 Pro Max جهاز Asus Pad الأجهزة اللوحية أفضل الأجهزة اللوحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الطماطم

هتوصل لـ 40 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق | وهذا موعد الانخفاض

الذهب

عيار 21 نزل 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026

أرشيفية

كوريا الشمالية تفاجئ العالم.. كيم كونج أون يعلن خطوة نووية جديدة

اكسترا نيوز

ربع دخل الأسرة.. المواطن هيدفع إيجار شهري كام للوحدة في سكن لكل المصريين؟

اكسترا نيوز

انتهاء 85% من المرحلة الأولى.. موعد تشغيل القطار الكهربائي السريع وعدد المحطات

شاب ينهار بالبكاء بعد وفاة والده في روسيا.. ويناشد المسؤولين لإعادة جثمانه إلى مصر

شاب ينهار بالبكاء بعد وفاة والده في روسيا.. ويناشد المسؤولين إعادة جثمانه إلى مصر

إمام عاشور

مفاجأة.. إمام عاشور المستثنى الوحيد من نظام عقود الأهلي

بيزيرا

موافق على رحيله بشرط.. تطورات أزمة بيزيرا مع الزمالك

ترشيحاتنا

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. رابط الاستعلام برقم الجلوس

سائق مترو

فرص عمل للشباب.. الشركة الفرنسية لمترو الأنفاق تبحث عن وظيفة سائق قطار

وظائف سفارة كوريا

الراتب450 دولار شهرياً.. وظائف سفارة كوريا وطريقة التقديم

بالصور

هل الأرز البايت مسرطن والبسمتي مسمم بالزرنيخ؟ طبيب يحسم الجدل

الارز المسرطن
الارز المسرطن
الارز المسرطن

من الأجمل؟.. النجمات يتألقن في تريند الثمانينيات بقصة "الأسد"

من الأجمل؟.. النجمات يتألقن في تريند التمانينيات
من الأجمل؟.. النجمات يتألقن في تريند التمانينيات
من الأجمل؟.. النجمات يتألقن في تريند التمانينيات

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي
وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي
وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

سر الحفاظ على الثوم أبيض وفاتح.. طريقة بسيطة لتخزينه ومنع فساده

سر الحفاظ على الثوم أبيض وفاتح.. طريقة بسيطة لتخزينه ومنع فساده
سر الحفاظ على الثوم أبيض وفاتح.. طريقة بسيطة لتخزينه ومنع فساده
سر الحفاظ على الثوم أبيض وفاتح.. طريقة بسيطة لتخزينه ومنع فساده

فيديو

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد