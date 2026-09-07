قبل الدراسة.. إليك أفضل تابلت بمواصفات خيالية وسعر معقول

مع العودة إلى المدارس في عام 2026، أصبحت الأجهزة اللوحية (Tablets) أداة تعليمية لا غنى عنها للطلاب بجميع المراحل الدراسية. لم تعد هذه الأجهزة مجرد وسيلة للترفيه، بل تحولت إلى منصات دراسية متكاملة تجمع بين قوة الحواسيب المحمولة وخفة الأجهزة المحمولة.

وتتنافس كبرى الشركات التقنية لتقديم خيارات ذكية تدعم الذكاء الاصطناعي، وتعدد المهام، والرقابة الأبوية لحماية الطلاب الأصغر سنًا.إليك أفضل الأجهزة اللوحية

مواصفات تابلت Xiaomi Pad 9 Pro Max

وأكدت شركة شاومي الشهر الماضي أنها ستكشف النقاب عن جهازها اللوحي الرائد Pad 9 Pro Max.

ومن المقرر أن يقدم الجهاز اللوحي أيضاً العديد من التحسينات في الأجهزة والبرامج بهدف جعله بديلاً أكثر كفاءة لأجهزة الكمبيوتر.

يتميز جهاز Xiaomi Pad 9 Pro Max بشاشة LCD مقاس 13.3 بوصة، وهو مصمم لدعم تطبيقات بمستوى أجهزة الكمبيوتر، مما يمنح المستخدمين مساحة أكبر للعمل وإنشاء المحتوى وإنجاز مهام الإنتاجية الأخرى. وسيكون أول جهاز لوحي من Xiaomi مزود بمعالج Xring O3 الرائد من إنتاج الشركة، والذي يتميز بأداء يُضاهي أداء أجهزة الكمبيوتر المكتبية.

على الجانب الاخر سيشهد الجهاز اللوحي إطلاق نظام التشغيل HyperOS 4، حيث قامت شاومي بتحسين البرنامج خصيصًا لسيناريوهات الإنتاجية على الشاشات الكبيرة. وبفضل دعمه لتطبيقات بمستوى تطبيقات الكمبيوتر، قد يجعل هذا الإعداد جهاز Pad 9 Pro Max أكثر ملاءمةً للعمل المكتبي والمهام الإبداعية. ومن المتوقع أيضًا الكشف عن نسخة من الجهاز اللوحي بشاشة ذات إضاءة ناعمة.

من المتوقع أن يأتي جهاز Xiaomi Pad 9 Pro Max ببطارية تتجاوز سعتها 10000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السلكي بقوة 120 واط. وقد يتوفر الجهاز بخيارين للتخزين: 512 جيجابايت و1 تيرابايت، ومن المتوقع أن يبلغ وزنه حوالي 650 جرامًا.

جهاز Asus Pad اللوحي

من جانبها كشفت شركة أسوس النقاب عن جهازها اللوحي الجديد “أسوس باد”، معلنةً بذلك عودتها إلى سوق الأجهزة اللوحية بعد غياب دام عدة سنوات.

يتميز الجهاز بتصميم فاخر، وشاشة OLED عالية معدل التحديث، ومكونات قوية، وبطارية كبيرة.

يتوفر جهاز Asus Pad بنسختين. النسخة ذات سعة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت بسعر 45,990 روبية (حوالي 485 دولارًا أمريكيًا)، بينما النسخة ذات سعة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت بسعر 49,990 روبية (حوالي 525 دولارًا أمريكيًا).

مواصفات وميزات جهاز Asus Pad



مواصفات وميزات جهاز Asus Pad



يأتي ىجهاز Asus Pad بشاشة OLED ثنائية الطبقات مقاس 12.2 بوصة بدقة 2.8K ونسبة عرض إلى ارتفاع 3:2 ومعدل تحديث 144 هرتز. توفر الشاشة سطوعًا يصل إلى 2000 شمعة

يعمل الجهاز اللوحي بمعالج MediaTek D8300 ويحتوي على بطارية بسعة 9000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 45 واط. وتدّعي Asus أن الجهاز اللوحي يمكن شحنه إلى 50% من سعته في غضون 30 دقيقة تقريبًا.

تشمل الميزات الأخرى أربعة مكبرات صوت تدعم تقنية Dolby Atmos، وواي فاي 6E، وبلوتوث 5.3، ومنفذ USB من النوع C يدعم DisplayPort 1.4، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وخاصية فتح القفل بالوجه.

يبلغ سمك الجهاز اللوحي 6.5 ملم ووزنه 523 جرامًا، وهو مصمم لسهولة الحمل مع توفير تجربة مشاهدة رائعة على شاشة كبيرة.



جهاز Samsung Galaxy Tab A9 Plus

يعتبر جهاز Samsung Galaxy Tab A9 Plus خيارًا مثاليًا في السوق المصري للطلاب والمستخدمين الباحثين عن قيمة ممتازة مقابل السعر. يتميز التابلت بشاشة كبيرة وواضحة مقاس 11 بوصة تمنحك تجربة مريحة أثناء المذاكرة، وتصفح المواقع التعليمية، ومشاهدة المحاضرات بدقة عالية. يعمل الجهاز بمعالج قوي ثماني النواة يوفر أداءً سلسًا في التنقل بين التطبيقات الدراسية، مع دعم شبكات الجيل الرابع 4G لضمان اتصال مستمر بالإنترنت خارج المنزل. بالإضافة إلى ذلك، يأتي التابلت ببطارية ضخمة بسعة 7040 مللي أمبير تدوم طويلاً طوال اليوم الدراسي، مع تصميم معدني أنيق وخفيف الوزن يسهل حمله في الحقيبة المدرسية.