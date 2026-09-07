إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة في عملية طعن بالضفة الغربية المحتلة

أُصيب إسرائيلي بجروح خطيرة، اليوم الاثنين، في عملية طعن بالضفة الغربية المحتلة، وذلك في ظل وجود تهديدات مسستمرة من انفجار الأوضاع في الضفة التي تتواصل فيها العمليات الإجرامية الإرهابية يوميًا من قبل المستوطنين.

ذكرت قناة «13» الإسرائيلية أن «المهاجم وصل بمركبة إلى مزرعة وتحدَّث مع أحد السكان الذي اقترب منه، ثم طعنه عدة مرات قبل أن يلوذ بالفرار من المكان».

وأشارت القناة إلى أن قوات الأمن شرعت في ملاحقة المنفذ، لافتة إلى إغلاق منطقة «أريئيل» بأكملها أمام حركة المرور من جميع الاتجاهات.

وذكرت إن البحث على المنفذ مازال جاريًا.

وتتكرر عمليات الطعن للمحتلين من قبل أصحاب الأرض الفلسطينيين كرد فعل على التضييق والحصار الخانق من الاحتلال، وأفعال المستوطنين التي اعترف سفير أمريكا لدى إسرائيل مايك هاكابي، والمناصر الدؤوب لإسرائيل على إنها أفعال إجرامية إرهابية.