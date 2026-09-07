لو ولادك مابيحبوهاش.. طريقة هتخليهم يحبوا الجبنة بالطماطم

تعد الجبنة بالطماطم من أكثر الأكلات التى لايحب الاطفال تناولها فى سندوتشات المدرسة واللانش بوكس وفى نفس الوقت هى من الأطعمة المغذية والمتوفرة فى كل منزل .. فكيف تجعلى الأطفال يحبون تناولها؟

نعرض لكم طريقة مميزة وغير تقليدية لعمل الجبنة بالطماطم فى اللانش بوكس بطريقة عصرية من خلال طريقة الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

3 كوب دقيق

رشة ملح

ملعقة كبيرة خميرة فورية

¼ كوب زيت

رشة سكر

ماء للعجن

الحشو:

جبنة قريش

طماطم مفرومة



الوجه:

حبة البركة

سمسم محمص



طريقة عمل مخبوزات الجبنة بالطماطم



فى بولة كبيرة ضعي الدقيق والخميرة والسكر والملح والزيت والماء وأعجينهم حتى تحصلي على قوام متجانس.



غطى العجينة واتركيها حتى تتخمر ثم قطعيها كرات متوسطة وافرديها بالنشابة

وضعي الجبنة والطماطم على الوجه.



طبقي العجينة على الحشو فى شكل مثلث وضعي عليها السمسم وحبة البركة وادخليها فى صينية الفرن حتى تمام النضج .



