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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان.. افتتاح لأحد البنوك الوطنية والتجهيز لتركيب جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى كوم أمبو

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق: 7/9/2026 أحداث متنوعة.

أناب المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ، لإفتتاح فرع بنك مصر أسوان بكورنيش النيل ، وذلك عقب الإنتهاء من أعمال التطوير والتحديث التى شهدها الفرع، بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة فى مجال الخدمات المصرفية.

افتتاح الفرع بعد تطويره


جاء ذلك بحضور النائب جابر أبو خليل عضو مجلس النواب ، وإبراهيم بدوى نائب رئيس الفروع لقطاع جنوب الصعيد، ومحمد عمرو مدير منطقة أسوان، والشيخ محمد عبد العزيز وكيل مشيخة الطرق الصوفية ، فضلاً عن مديرى فروع بنك مصر بالمحافظة .

حيث تفقد نائب المحافظ أقسام الفرع وأعمال التطوير التى تم تنفيذها، والتى تستهدف توفير بيئة مصرفية متطورة تتيح تقديم مختلف العمليات والخدمات المالية والمصرفية للعملاء، إلى جانب توفير الصراف الآلى التابع للبنك، بما يسهم فى تيسير إجراءات الصرف والإيداع وتقديم التسهيلات المصرفية المختلفة.

https://www.elbalad.news/7097939

جهود متنوعة 

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاء مع وفد فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان لمتابعة الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب وتشغيل جهاز الأشعة المقطعية بالمستشفى ، والذى تتجاوز تكلفته 30 مليون جنيه بما يساهم فى دعم الخدمات التشخيصية المقدمة للمواطنين والإرتقاء بمستوى الرعاية الصحية لأهالى المحافظة .

توجيهات بالتنسيق الفورى لسرعة تركيب وتشغيل الجهاز

وخلال اللقاء ، الذى حضره الدكتور محمد نشأت رئيس قطاع إقليم الصعيد والمشرف على فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان ، والدكتور أحمد حماد نائب مدير الفرع ، وجه المهندس عمرو لاشين بالتنسيق الفورى والمستمر مع الشركة المختصة بتركيب جهاز الأشعة المقطعية ، مع سرعة إتخاذ كافة الإجراءات الفنية والتنفيذية اللازمة للبدء فى أعمال التركيب والتشغيل .

وأكد محافظ أسوان على أهمية الإنتهاء من جميع الإجراءات فى أسرع وقت ممكن ، خاصة أنه تم بالفعل تحديد وتجهيز الموقع المخصص لتركيب الجهاز داخل المستشفى ، بما يتيح سرعة دخوله الخدمة والإستفادة منه فى تقديم خدمات تشخيصية متقدمة للمرضى .

https://www.elbalad.news/7098826

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

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