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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يوجه بسرعة تركيب جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى كوم أمبو المركزى

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاء مع وفد فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان لمتابعة الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب وتشغيل جهاز الأشعة المقطعية بالمستشفى ، والذى تتجاوز تكلفته 30 مليون جنيه بما يساهم فى دعم الخدمات التشخيصية المقدمة للمواطنين والإرتقاء بمستوى الرعاية الصحية لأهالى المحافظة .

توجيهات بالتنسيق الفورى لسرعة تركيب وتشغيل الجهاز
وخلال اللقاء ، الذى حضره الدكتور محمد نشأت رئيس قطاع إقليم الصعيد والمشرف على فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان ، والدكتور أحمد حماد نائب مدير الفرع ، وجه المهندس عمرو لاشين بالتنسيق الفورى والمستمر مع الشركة المختصة بتركيب جهاز الأشعة المقطعية ، مع سرعة إتخاذ كافة الإجراءات الفنية والتنفيذية اللازمة للبدء فى أعمال التركيب والتشغيل  .

وأكد محافظ أسوان على أهمية الإنتهاء من جميع الإجراءات فى أسرع وقت ممكن ، خاصة أنه تم بالفعل تحديد وتجهيز الموقع المخصص لتركيب الجهاز داخل المستشفى ، بما يتيح سرعة دخوله الخدمة والإستفادة منه فى تقديم خدمات تشخيصية متقدمة للمرضى .

جهاز متطور لدعم الخدمات التشخيصية بالمستشفى


ووجه عمرو لاشين بضرورة متابعة كافة الأعمال الفنية المتعلقة بتركيب الجهاز والتأكد من توافر الإشتراطات اللازمة للتشغيل ، مع التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتذليل أى معوقات قد تؤثر على سرعة دخوله الخدمة .

وأوضح المحافظ أن تشغيل جهاز الأشعة المقطعية بالمستشفى يمثل إضافة مهمة للمنظومة الصحية داخل المحافظة ، لما يوفره من إمكانيات تشخيصية متطورة تساهم فى سرعة ودقة اكتشاف الحالات المرضية ، وتخفيف أعباء انتقال المواطنين إلى أماكن أخرى لإجراء الفحوصات اللازمة .


تواصل محافظة أسوان جهودها للإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال دعم المستشفيات بالتجهيزات الطبية الحديثة ، والإسراع فى تشغيل الأجهزة الجديدة فى ظل التنسيق المتواصل بين المحافظة والهيئة العامة للرعاية الصحية بقيادة الدكتور أحمد السبكى بما يعزز من كفاءة الخدمات التشخيصية والعلاجية ، ويوفر رعاية صحية أفضل لأبناء المحافظة .

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