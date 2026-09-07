أخبار أسوان| متابعة الخدمات الصحية والاستعداد للدراسة.. رفع الإشغالات.. وافتتاح معرض أهلاً مدارس

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق: 6/9/2026 احداث متنوعة.

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج الجهود التى نفذتها الإدارة المركزية للرى بالمحافظة خلال موسم أقصى الإحتياجات المائية ، والتى إستهدفت ضمان وصول مياه الرى إلى مختلف الزمامات المقررة بالكميات المطلوبة.

https://www.elbalad.news/7097301

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته بتفقد مستشفى كوم أمبو المركزى، للوقوف ميدانياً على إنتظام تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، والتأكد من تلبية إحتياجات المواطنين والمترددين على المستشفى، وذلك فى إطار جهود المحافظة للإرتقاء بمستوى الرعاية الصحية ودعم منظومة التأمين الصحى الشامل.

https://www.elbalad.news/7097476

فاجأ المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان شارع بورسعيد بمدينة كوم أمبو، لرصد مستوى الانضباط العام وحركة المرور، والتأكد من عدم وجود إشغالات تعوق حركة المواطنين أو تتسبب فى حدوث تكدسات وزحام.

https://www.elbalad.news/7097478

أشاد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالدور الوطنى والإنسانى الذى يقوم به جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وبيت الزكاة والصدقات تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، من خلال إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة "إلى المدرسة"، والتى تستهدف توفير المستلزمات الدراسية للطلاب الأكثر إحتياجاً .

https://www.elbalad.news/7097483

جهود متنوعة

افتتح المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان معرض "أهلاً مدارس" الرئيسى بمدينة أسوان، الذى يفتتح أبوابه أمام جمهور المواطنين على مدار شهر ، وذلك ضمن سلسلة المعارض التى يتم تنظيمها بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتوفير المستلزمات المدرسية والسلع الأساسية بأسعار مخفضة .

https://www.elbalad.news/7097624

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان اجتماعا موسعا مع قيادات مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية لمتابعة الموقف التنفيذى والاستعدادات النهائية داخل المدارس بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، والتأكد من توافر كافة المقومات اللازمة لبدء العام الدراسى بصورة منتظمة وآمنة .

https://www.elbalad.news/7097941

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، على حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم المتواصل لجهود مؤسسات المجتمع المدنى، والمساهمة الفاعلة فى إنجاح ما يتم تنفيذه من برامج وأنشطة تستهدف تنمية قدرات ومهارات أبناء المحافظة وخدمة المجتمع الأسوانى.

https://www.elbalad.news/7097935