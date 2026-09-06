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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ أسوان يشارك فى الحفل الختامى لبرنامج التدريب الصيفى للنشء والشباب

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، على حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم المتواصل لجهود مؤسسات المجتمع المدنى، والمساهمة الفاعلة فى إنجاح ما يتم تنفيذه من برامج وأنشطة تستهدف تنمية قدرات ومهارات أبناء المحافظة وخدمة المجتمع الأسوانى.

وفى هذا الإطار، شارك السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ فى الحفل الختامى لبرنامج التدريب الصيفى للنشء والشباب، ضمن أنشطة نادى تنمية المهارات الإعلامية والبيئية لعام 2026، والذى نفذته مؤسسة الجسر المصرى للإعلام والتنمية على مدار 3 أشهر، تحت رعاية محافظ أسوان، وبمشاركة 32 طفلاً وشاباً من الفئة العمرية من 15 إلى 20 عاماً.

فعاليات ختامية لعرض مخرجات البرنامج التدريبى
وشهدت فعاليات الحفل الختامى، والذى تم تنظيمه بمكتبة مصر العامة، حضور الإعلامى محمد جاد رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الجسر المصرى للإعلام والتنمية، والدكتورة نهلة الأنصارى مدير عام المكتبة، بجانب المتدربين والمدربين المشاركين فى البرنامج.

وتضمنت الفعاليات إستعراض مخرجات البرنامج التدريبى، والذى ركز على تنمية مهارات المشاركين فى تصميم وإعداد المحتوى الفنى والإعلامى، إلى جانب إجراء مناقشات وبرامج محاكاة لبرلمان الطفل، بما يسهم فى تعزيز مهارات التعبير والحوار والمشاركة المجتمعية لدى النشء والشباب.

كما شهد الحفل تكريم المتدربين والمدربين تقديراً لجهودهم ومشاركتهم الفاعلة فى إنجاح فعاليات البرنامج، وما حققوه من إستفادة خلال فترة التدريب.

تقديم درع مؤسسة الجسر المصرى لمحافظ أسوان


وفى ختام الفعاليات، تم تقديم درع مؤسسة الجسر المصرى للإعلام والتنمية للمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، حيث تسلمه نيابة عنه السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ، تقديراً لجهود محافظ أسوان ودعمه المتواصل للأنشطة والبرامج التى تستهدف تنمية قدرات أبناء المحافظة، وخدمة المواطنين والمجتمع الأسوانى.

إستمرار دعم برامج تنمية رأس المال البشرى
وأكد محافظ أسوان أن الإستثمار فى النشء والشباب وتنمية مهاراتهم يمثل أحد المحاور الرئيسية لبناء الإنسان، مشيراً إلى أهمية إستمرار التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى والجهات المعنية لتنفيذ المزيد من البرامج التدريبية والتوعوية التى تساهم فى إكتشاف وتنمية قدرات الشباب، وتأهيلهم للمشاركة بصورة إيجابية وفاعلة فى مسيرة التنمية.

ومن جانبه، أشاد نائب المحافظ بما تضمنه البرنامج من أنشطة تدريبية متنوعة، مؤكداً أهمية استمرار مثل هذه المبادرات التى توفر بيئة تعليمية وتدريبية محفزة للنشء والشباب، وتساعدهم على إكتساب مهارات عملية فى مجالات الإعلام والعمل المجتمعى والبيئى.


أسفر برنامج التدريب الصيفى للنشء والشباب، ضمن أنشطة نادى تنمية المهارات الإعلامية والبيئية لعام 2026، والذى نفذته مؤسسة الجسر المصرى للإعلام والتنمية على مدار 3 أشهر تحت رعاية محافظ أسوان، عن تدريب 32 طفلاً وشاباً ، على مهارات تصميم المحتوى الفنى والإعلامى ومناقشات برلمان الطفل.

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