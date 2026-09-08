جولة مفاجئة لنائب محافظ أسوان لمتابعة انتظام العمل بالمواقع التنفيذية والخدمية

أجرى السيد أسامة رزق داود نائب محافظ أسوان جولة تفقدية مفاجئة بمقر الوحدة المحلية لقرية أبو الريش بحرى، لمتابعة إنتظام سير العمل بمختلف المكاتب والأقسام، وحجم الإجراءات التنفيذية التى يتم إتخاذها .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بمواصلة الجولات الميدانية المفاجئة لمتابعة سير العمل بمختلف المواقع التنفيذية والخدمية، والوقوف على مستوى الأداء وإنتظام تقديم الخدمات للمواطنين.

التأكيد على سرعة إنجاز الإجراءات وتحسين الخدمات

وخلال الجولة، وجه نائب المحافظ بضرورة الإلتزام بمعدلات الأداء وسرعة إنجاز الإجراءات، والتعامل الفعال مع طلبات المواطنين، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، ورفع كفاءة الأداء داخل الوحدة المحلية .

متابعة جاهزية المعدات بالحملة الميكانيكية

كما تفقد السيد أسامة رزق داود مقر الحملة الميكانيكية التابعة للقرية، حيث إطمأن على الحالة الفنية للمعدات والسيارات والمركبات واللوادر، مع مراجعة وحصر المعدات التى تحتاج إلى أعمال صيانة، لضمان جاهزيتها وتشغيلها بالشكل المطلوب، وتحقيق الإستفادة المثلى منها فى دعم منظومة العمل والخدمات بالقرية .

الإطمئنان على مستوى الخدمات الصحية

وشملت الجولة الميدانية أيضاً تفقد مقر الوحدة الصحية بالقرية، حيث تابع نائب المحافظ إنتظام تقديم الخدمات الصحية للأهالى، والإطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى والمترددين، فضلاً عن مراجعة قوة الوحدة من الأطباء وأطقم التمريض، ومدى توافر الأدوية والمستلزمات العلاجية اللازمة .

تؤكد محافظة أسوان مواصلة الجولات الميدانية المفاجئة لمتابعة الأداء التنفيذى والخدمى ، ورفع كفاءة العمل داخل الوحدات المحلية والمواقع الخدمية بما يسهم فى سرعة إنجاز مصالح المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم .