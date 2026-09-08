منظومة الشكاوى الحكومية بأسوان تحقق استجابة كاملة بنسبة 98.14% خلال شهر أغسطس 2026

واصلت منظومة الشكاوى الحكومية بمحافظة أسوان جهودها المكثفة للتعامل السريع والفعال مع شكاوى وطلبات المواطنين، بما يحقق سرعة الإستجابة وحل المشكلات ورفع مستوى الرضا العام، فى إطار تعزيز الثقة بين المواطن والأجهزة التنفيذية.

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة لهم.

إشادة بكفاءة فريق منظومة الشكاوى

وفى هذا الإطار، أعرب المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عن تقديره لفريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية بالمحافظة بقيادة سندس حامد، وذلك بعد تحقيق نسبة إنجاز متميزة بلغت 98.14% فى الإستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين خلال شهر أغسطس 2026، وفقاً للتقرير المرفوع إلى رئاسة مجلس الوزراء، مشيداً بجهود الفريق فى سرعة التعامل مع الشكاوى والتنسيق الفعال مع مختلف الجهات التنفيذية، مع التأكيد على أهمية تكثيف الجهود وتقليل زمن الرد على الشكاوى لتلبية المطالب الجماهيرية بالشكل المطلوب.

تعزيز التواصل المباشر وسرعة الإستجابة للمواطنين

وأكد محافظ أسوان أن منظومة الشكاوى الحكومية تمثل إحدى الآليات المهمة لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، من خلال إستقبال الشكاوى والطلبات عبر منظومة إلكترونية متطورة، ومتابعتها بشكل مستمر، والتنسيق مع الجهات المختصة لسرعة بحثها والعمل على حلها، بما يسهم فى تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة، ورفع مستوى جودة الأداء، وتعزيز الرقابة على مختلف الأجهزة التنفيذية.

مؤشرات أداء تعكس سرعة الإستجابة

وأظهرت مؤشرات الأداء خلال شهر أغسطس 2026 تحقيق نسبة إستجابة بلغت 98.14% فى التعامل مع الشكاوى والطلبات، بما يعكس كفاءة منظومة العمل وسرعة الإستجابة لمتطلبات المواطنين، والحرص على تحقيق أعلى معدلات الإنجاز فى بحث الشكاوى والتعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

تؤكد محافظة أسوان مواصلة الإهتمام بمنظومة الشكاوى الحكومية وسرعة التعامل مع مطالب المواطنين، بما يسهم فى رفع كفاءة الأداء التنفيذى وتحسين مستوى الخدمات وتعزيز التواصل والثقة بين المواطن والجهاز الحكومى.