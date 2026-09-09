ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 73 ألفا و669 شهيدا و174 ألفا و652 جريحا.

وأوضحت السلطات الصحية في قطاع غزة، في بيان اليوم، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جثامين 7 شهداء، بينهم شهيدان جديدان وشهيد متأثرا بجروحه و4 شهداء جرى انتشال جثامينهم، إضافة إلى 25 جريحا.

وأضاف البيان أن إجمالي الضحايا منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1358 شهيدا و4541 جريحا، كما جرى انتشال 831 جثمانا، فيما لا يزال هناك المزيد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.



و تواصل قوات الاحتلال خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار، من خلال شن المزيد من الغارات وعمليات القصف المدفعي وإطلاق النار المكثف على مختلف مناطق القطاع.