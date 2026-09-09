الحرس الثوري يكشف شروطه لإنهاء الحرب مع أمريكا

توعد الحرس الثوري القوات الأمريكية بأنه إذا ضربوا هدفين أو ثلاثة لهم، سيتم الرد بضرب 20 هدفاً أمريكيا .

وكشف الحرس االثوري الإيراني في بيان له عن شروطه لوقف الحرب بالكامل والتخلي عن التهديد بشنّها مجدداً.

كما إشترط أيضا انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان وإنهاء الوضع اليمن.

كما طالب كذلك الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمّدة.

ودعا الحرس الثوري لوقف أي تدخل في القدرات النووية والصاروخية الإيرانية.

وأشار الحرس الثوري إلى إن بعض مراحل القتال انتهت، لكن المواجهة مستمرة، وزعم أنها ألحقت أضراراً استراتيجية مباشرة بالولايات المتحدة وأثّرت في حساباتها الأمنية والاقتصادية.