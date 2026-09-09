رئيس أتلتيكو مدريد يحسم موقف ألفاريز بعد أزمة الانتقال إلى برشلونة

تحدث إنريكي سيريزو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد، مجددًا عن مستقبل الأرجنتيني جوليان ألفاريز، بعد انتهاء الجدل الذي أحاط بموقف اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان ألفاريز قد أبدى رغبة في مغادرة أتلتيكو مدريد والانتقال إلى صفوف برشلونة، إلا أن إدارة النادي الإسباني تمسكت ببقاء المهاجم الأرجنتيني ورفضت رحيله إلى الفريق الكتالوني، ليستمر في النهاية مع الروخي بلانكوس.

وشهدت الفترة الماضية تراجعًا في الحالة النفسية لألفاريز، بالتزامن مع توتر علاقته بجماهير أتلتيكو مدريد، في ظل حالة الجدل التي أحاطت بمستقبله داخل النادي.

وأكد سيريزو أن اللاعب يمر بمرحلة تحسن، مشيرًا إلى أن ما تعرض له خلال الفترة الأخيرة كان له تأثير طبيعي على حالته النفسية.

وقال رئيس أتلتيكو مدريد في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو»: «ألفاريز بخير، لكن من الطبيعي بعد كل ما مر به خلال الفترة الأخيرة أن يعاني قليلًا ويشعر ببعض القلق».

وأضاف: «إنه يتعافى بشكل جيد، وسيشارك عندما يرى دييجو سيميوني أن الوقت مناسب لذلك، لكنني أريد أن أوضح أمرًا مهمًا، قضية جوليان ألفاريز أُغلقت».

ورغم تأكيدات إدارة أتلتيكو مدريد، أشارت تقارير إلى إمكانية عودة الحديث عن مستقبل ألفاريز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، خاصة مع استمرار اهتمام برشلونة بالحصول على خدمات المهاجم الأرجنتيني.

ويستعد جوليان ألفاريز للمشاركة مع أتلتيكو مدريد في المواجهة المرتقبة أمام ليفربول، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.