غرفة المنشآت والمطاعم السياحية عن قرار عدم فرض أي رسوم جديدة أو زيادة أسعار الخدمات: طوق نجاة

أشاد ياسر التاجوري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية،، بتأكيدات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن عدم فرض أي رسوم جديدة أو زيادة أسعار الخدمات المقدمة للمنشآت، تحت أي مسمى، إلا بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء والحصول على موافقته.

وقال ياسر التاجوري في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"،:" قرار مجلس الوزراء درع واقي وطوق نجاه للمنشآت السياحية

وأضاف ياسر التاجوري :" قرار مجلس الوزراء إنجاز كبير كنا نطالب به كثيرا خلال الفترات الماضية ".



وأكدت الغرفة أن هذا التوجيه يمثل دعمًا مباشرًا للقطاع السياحي، ويضع حدًا لمحاولات فرض أعباء مالية إضافية على المنشآت والمطاعم السياحية من جانب بعض الجهات، دون الالتزام بالضوابط والإجراءات التي حددها القانون.

وقال ياسر التاجوري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الجهاز الإداري للغرفة تلقى خلال الفترة الماضية عددًا من الشكاوى من أعضاء الجمعية العمومية، بشأن قيام بعض الجهات بفرض رسوم جديدة على المنشآت والمطاعم السياحية، أو زيادة أسعار بعض الخدمات المقدمة إليها، دون مراعاة الأحكام المنظمة لنشاط المنشآت الفندقية والسياحية.