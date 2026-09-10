أسامة كمال يتحدث عن ترند صور الثمانينيات بالذكاء الاصطناعي

توقف الإعلامي أسامة كمال، خلال تقديمه برنامج «مساء DMC»، أمام الانتشار الواسع لترند صور الثمانينيات باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بعدما لجأ عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحويل صورهم إلى نسخ تحاكي أجواء ذلك العقد.

من الذكريات إلى الذكاء الاصطناعي

وأوضح كمال أن ترند الثمانينيات لم يقتصر على استعادة ذكريات تلك الفترة، وإنما ركز بدرجة كبيرة على الشكل والمظهر، من الملابس وتسريحات الشعر والألوان إلى تفاصيل الحياة اليومية.

وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا ممن شاركوا في الترند لم يعاصروا الثمانينيات، أو كانوا أطفالًا خلالها، وهو ما دفعه إلى التوقف عند ما شهدته تلك الفترة من تحولات حقيقية.

الثمانينيات وبداية الكمبيوتر الشخصي

واستعرض كمال أبرز التحولات التكنولوجية التي شهدتها الثمانينيات، مشيرًا إلى انتشار الكمبيوتر الشخصي وظهور أجهزة وتقنيات كان لها تأثير كبير على الحياة اليومية.

وتحدث عن الكمبيوتر «صخر»، ودور العالم المصري الدكتور نبيل علي في تطوير استخدام اللغة العربية على الكمبيوتر، إلى جانب انتشار ألعاب الفيديو وأجهزة «أتاري» و«نينتندو».

عصر الووكمان والموسيقى الجديدة

وأشار إلى أن ظهور جهاز «الووكمان» أحدث تحولًا في طريقة الاستماع إلى الموسيقى، بعدما أصبح بإمكان الأشخاص الاستماع إلى الموسيقى أثناء الحركة بدلًا من ارتباطها بالمنزل أو السيارة.

كما تحدث عن التحولات الكبيرة التي شهدتها الموسيقى العالمية في الثمانينيات، وصعود نجوم مثل مايكل جاكسون ومادونا.

الثمانينيات.. عقد التحولات الكبرى

وأكد كمال أن الثمانينيات لم تكن مجرد فترة اتسمت بألوان وملابس معينة، وإنما شهدت تحولات سياسية واقتصادية وتكنولوجية وفنية أثرت في شكل العالم خلال العقود التالية.

وأشار إلى أحداث مثل إصلاحات ميخائيل جورباتشوف، وسقوط جدار برلين عام 1989، والحرب العراقية الإيرانية، والحرب الإسرائيلية على لبنان عام 1982، والانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987.

وبذلك تحوّل ترند صور الثمانينيات، من مجرد تجربة للذكاء الاصطناعي على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى مدخل لاستعادة أبرز التحولات التي شهدها ذلك العقد، والتي امتد تأثير كثير منها إلى العالم حتى اليوم.