ممكن نسيب الحيطان ونشوف الطلاب.. أول تعليق لياسمين عز على واقعة مدارس القليوبية

​علقت الإعلامية ياسمين عز على أزمة مدرسي القليوبية التي أثارت جدلًا واسعًا، مشيرة إلى واقعتي «الأستاذ نادر علي» لارتدائه الجلابية أثناء جولة المحافظ، و«الأستاذة صالحة أبو الفضل» التي قامت بإصلاحات في المدرسة على نفقتها الخاصة أثارت جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية.

ياسمين عز تعلق على أزمة مدارس القليوبية

وأضافت، عز، خلال برنامجها «كلام الناس» المذاع على شاشة «mbc مصر»: «ممكن نسيب الحيطان والديسكات ونشوف الطلاب دول بيتعلموا صح ولا لأ.. ونهتم بالطالب المسكين والمناهج وكثافة الفصل».

وطالبت بضرورة الاهتمام بالعملية التعليمية والتركيز على أهمية جودة التعليم والمهارات الأساسية للطلاب، مبدية تساؤلاً: «ممكن نشوف كثافة الفصل، مستوى التعليم، المنهج اللي بيتعلمه، ممكن نشوف إزاي الطلبة الحلوين دول يعرفوا يقروا ويكتبوا مظبوط، في ناس ما بتعرفش تكتب».