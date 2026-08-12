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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أمين شباب حزب حماة الوطن: توجيهات الرئيس السيسي تمنح الشباب مساحة حقيقية للمشاركة وصناعة الحلول

المهندس محمد شلبي
المهندس محمد شلبي

قال المهندس محمد شلبي، أمين شباب حزب حماة الوطن بالقاهرة، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق منصة وطنية تفاعلية للشباب، بالتنسيق بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الشباب والرياضة ومختلف جهات الدولة المعنية، تمثل خطوة نوعية تعكس اهتمام الدولة الحقيقي بتمكين الشباب وإشراكهم بصورة فاعلة في مسيرة التنمية وبناء المستقبل.

وأكد المهندس محمد شلبي أن توجيه الرئيس بإتاحة مساحة وطنية مفتوحة أمام الشباب لطرح أفكارهم ومبادراتهم يمثل رسالة واضحة بأن الدولة لا تنظر إلى الشباب باعتبارهم مجرد طاقة بشرية تحتاج إلى التأهيل، وإنما باعتبارهم شركاء حقيقيين في صناعة القرار وصياغة الحلول والمشاركة في خدمة المجتمع.

 جسرا حقيقيا بين طموحات الشباب ومؤسسات الدولة

وأوضح أمين شباب حزب حماة الوطن بالقاهرة أن المنصة الوطنية الجديدة يمكن أن تصبح جسرا حقيقيا بين طموحات الشباب ومؤسسات الدولة، من خلال استقبال الأفكار والمبادرات الواعدة، والعمل على دراستها وتطويرها وتوفير سبل الدعم اللازمة لتحويلها إلى مشروعات ومبادرات قابلة للتنفيذ، بما يحقق أثرًا ملموسًا في المجتمع.

وأضاف أن دعم أفكار الشباب وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن رؤاهم ومقترحاتهم يعزز لديهم قيم المسؤولية والانتماء والعمل العام، ويمنحهم الثقة في قدرتهم على إحداث التغيير الإيجابي، مشيرًا إلى أن تمكين الشباب الحقيقي يبدأ بمنحهم مساحة للمشاركة والمبادرة وتحمل المسؤولية، وليس فقط من خلال برامج التدريب والتأهيل.

وأشار  إلى أن الشباب المصري يمتلك قدرات كبيرة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي والعمل المجتمعي، وهو ما يجعل الاستفادة من أفكارهم وطاقاتهم ضرورة أساسية لمواكبة المتغيرات المتسارعة وبناء اقتصاد أكثر ابتكارًا وقدرة على المنافسة.

وشدد على أن توجيهات الرئيس تؤكد استمرار الدولة في وضع الشباب ضمن أولوياتها، وفتح مسارات جديدة أمامهم للمشاركة الفعلية في بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن الاستثمار في الشباب هو استثمار مباشر في مستقبل الوطن، وأن تحويل أفكارهم إلى مبادرات ناجحة سيكون أحد أهم روافد التنمية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أمين شباب حزب حماة الوطن بالقاهرة أن الشباب المصري أمام فرصة حقيقية لترجمة أفكارهم وطموحاتهم إلى واقع ملموس، داعيًا شباب مصر إلى التفاعل مع المنصة الوطنية وطرح المبادرات الجادة والمبتكرة التي تسهم في حل المشكلات وخدمة المجتمع، بما يعكس وعيهم بدورهم ومسؤوليتهم في صناعة مستقبل الوطن.

حماة الوطن الرئيس الشباب

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