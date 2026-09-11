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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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رسميا الآن.. سعر الدولار اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026

سعر الدولار
سعر الدولار
عبد العزيز جمال

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الجمعة 11 سبتمبر 2026، بالتزامن مع عطلة البنوك وتوقف التعاملات المصرفية، ليحافظ سعر العملة الأمريكية على المستويات التي سجلها في آخر جلسة تداول، دون تغييرات جديدة في أسعار الصرف المعلنة بالبنوك.

ويأتي استقرار سعر الدولار اليوم بالتزامن مع توقف التعاملات المصرفية الرسمية خلال العطلة الأسبوعية، على أن تعود البنوك إلى العمل واستقبال العملاء وإجراء معاملات الصرف في أول يوم عمل تالٍ.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي 

سجل متوسط سعر الدولار اليوم لدى البنك المركزي المصري 51.27 جنيه للشراء و51.41 جنيه للبيع، بينما حافظ عدد من البنوك الكبرى على مستويات متقاربة، وسط استقرار واضح في سوق الصرف خلال عطلة البنوك.

وجاءت أسعار الدولار المعلنة على النحو التالي:

  • البنك المركزي المصري: 51.27 جنيه للشراء، و51.41 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري: 51.27 جنيه للشراء، و51.37 جنيه للبيع.
  • بنك مصر: 51.27 جنيه للشراء، و51.37 جنيه للبيع.
  • بنك الإسكندرية: 51.27 جنيه للشراء، و51.37 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي CIB: 51.27 جنيه للشراء، و51.37 جنيه للبيع.
  • مصرف أبو ظبي الإسلامي: 51.31 جنيه للشراء، و51.41 جنيه للبيع.
  • بنك البركة: 51.25 جنيه للشراء، و51.35 جنيه للبيع.
  • بنك قناة السويس: 51.27 جنيه للشراء، و51.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

ويعكس ثبات سعر الدولار اليوم خلال تعاملات الجمعة طبيعة يوم العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي، إذ تتوقف البنوك عن إجراء التعاملات المصرفية المعتادة، بينما تستمر متابعة أسعار العملات للتغيير من ماكينات الصراف الآلي.

ويظل سعر الصرف المعلن من جانب كل بنك قابلًا للتغير مع استئناف التعاملات، وفقًا لحركة العرض والطلب ومستويات السيولة بالنقد الأجنبي وتطورات الأسواق المحلية والعالمية.

كما تحرص البنوك على تحديث أسعار العملات بصورة مستمرة خلال أيام العمل، وبالتالي فإن الأسعار المسجلة خلال آخر جلسة تداول تظل هي المرجع خلال العطلة، إلى حين صدور تحديثات جديدة.

سعر الدولار

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يدعم الجنيه

ويرتبط استقرار مؤشرات سوق الصرف بعدد من العوامل، من بينها تطورات صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري، التي تمثل أحد أهم مصادر دعم السيولة بالنقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي.

وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 55.07 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 53.134 مليار دولار بنهاية مايو 2026.

وبذلك سجل الاحتياطي الأجنبي زيادة تقدر بنحو 1.93 مليار دولار خلال شهر واحد، وهو ما يعكس تحسنًا في مستويات السيولة بالنقد الأجنبي.

ويمثل ارتفاع الاحتياطيات الدولية مؤشرًا مهمًا على قدرة القطاع المصرفي على توفير احتياجات الاقتصاد من العملات الأجنبية، إلى جانب دعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتلبية احتياجات الاستيراد.

كما تتابع الأسواق مستويات الاحتياطي باعتبارها أحد المؤشرات الرئيسية على قوة السيولة بالنقد الأجنبي، وقدرة الجهاز المصرفي على التعامل مع مستويات الطلب على العملات الأجنبية.

تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 47.3 مليار دولار

وتعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، بعدما سجلت نموًا ملحوظًا خلال السنة المالية 2025/2026.

وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية، مقارنة بنحو 36.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

وبلغت قيمة الزيادة نحو 29.6%، بما يعكس نمو تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات المصرفية الرسمية.

وتكتسب هذه التحويلات أهمية كبيرة بالنسبة إلى سوق الصرف، خاصة مع دخولها عبر الجهاز المصرفي والقنوات الرسمية، بما يسهم في زيادة المعروض من العملات الأجنبية وتوفير مصادر إضافية للنقد الأجنبي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق متابعة حركة الدولار أمام الجنيه، إلى جانب تطورات الاحتياطي الأجنبي والتحويلات ومؤشرات السيولة، باعتبارها من العوامل المؤثرة في حركة سوق الصرف.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 6-11-2024 بعد موجة ارتفاع

متابعة مستمرة لأسعار الدولار

ومن المنتظر أن تشهد أسعار الدولار تحديثات جديدة مع عودة البنوك إلى العمل وانطلاق جلسة التداول المقبلة، حيث يمكن أن تتحرك الأسعار وفقًا لمتغيرات السوق ومستويات العرض والطلب.

ويظل سعر الدولار اليوم محل اهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين والشركات، نظرًا لتأثير حركة العملة الأمريكية على العديد من الأنشطة الاقتصادية، وعلى تكلفة السلع والخدمات التي تعتمد بصورة مباشرة أو غير مباشرة على مكونات مستوردة.

ومع استمرار استقرار الأسعار خلال العطلة، تبقى المستويات المسجلة في آخر جلسة تداول هي الأسعار المعلنة حتى صدور أي تحديث رسمي جديد من البنوك.

 

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