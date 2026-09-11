القوات المسلحة اليمنية تحذر المدنيين من استخدام طريقَي تعز-المخا والمخا-ذو باب

حذرت القوات المسلحة اليمنية المدنيين من استخدام عدد من الطرق في الساحل الغربي، مطالبةً بتجنب طريق تعز-المخا وطريق المخا-ذو باب حتى إشعار آخر.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية إن على المدنيين عدم استخدام الطرق التي جرى حظر المرور فيها، في ظل بدء القوات الجوية تنفيذ غارات في منطقة وصفها بأنها «صندوق القتل» الذي سبق الإعلان عنه.

ويأتي التحذير في ظل تصاعد العمليات العسكرية في المناطق الواقعة غربي محافظة تعز وعلى امتداد الساحل المؤدي إلى باب المندب، وسط مخاوف من تعرض المدنيين والمسافرين للخطر نتيجة العمليات الجوية والعسكرية الجارية.

وشدد المتحدث العسكري على ضرورة التزام المدنيين بالتعليمات الصادرة بشأن الطرق المحظورة، وعدم الاقتراب من المناطق التي تشهد عمليات عسكرية، حفاظًا على سلامتهم.

وتحظى طرق الساحل الغربي بأهمية استراتيجية، خصوصًا الطريق الرابط بين تعز ومدينة المخا، وكذلك الطريق الممتد من المخا باتجاه ذو باب وباب المندب، باعتبارها مسارات رئيسية للحركة بين المناطق الداخلية والساحلية.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار التوتر العسكري في اليمن، في وقت تظل فيه منطقة باب المندب والمناطق المحيطة بها ذات أهمية أمنية وعسكرية كبيرة، نظرًا لموقعها على أحد أبرز الممرات البحرية الدولية.

وبحسب التصريحات المعلنة، فإن التحذير يظل ساريًا حتى إشعار آخر، بينما دعت القوات المسلحة اليمنية المدنيين إلى الالتزام بالطرق البديلة وعدم استخدام المناطق التي حُظرت الحركة فيها خلال الفترة الحالية.