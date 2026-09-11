غارات إسرائيلية تستهدف المنصوري جنوب لبنان.. وكاتس يتوعد بمواصلة ضرب حزب الله

تواصلت الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، اليوم الجمعة، حيث استهدف الطيران الإسرائيلي بلدة المنصوري، التي تعرضت منذ ساعات الصباح لقصف متقطع، وفق ما أفادت به مراسلة «العربية/ الحدث».

وتزامن التصعيد الميداني مع تهديدات إسرائيلية بمواصلة استهداف مواقع تابعة لحزب الله في مناطق جديدة، عقب إعلان الجيش الإسرائيلي تدمير بنية تحتية واسعة تحت الأرض تابعة للحزب في منطقة تلة علي الطاهر.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل «مستعدة وجاهزة لمواصلة الحملة والاستمرار في ضرب حزب الله في مواقع إضافية»، مضيفًا أن بلاده باتت تمتلك «منطقة أمنية قوية» قال إنها ستوفر حماية للسكان من الهجمات والقصف المباشر، وتتيح لإسرائيل الحفاظ على قدرتها على السيطرة وتهديد حزب الله في عمق الأراضي اللبنانية.

بدوره، توعد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير برد فوري وقوي على أي هجوم يستهدف التجمعات السكنية في شمال إسرائيل أو القوات الإسرائيلية المنتشرة لحمايتها.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، رغم سلسلة من اتفاقات وقف إطلاق النار والتمديدات التي شهدتها الأشهر الماضية، والتي أسهمت في خفض وتيرة الضربات الإسرائيلية دون أن توقفها بشكل كامل.

وكانت إسرائيل شنت عمليات عسكرية واسعة ضد حزب الله منذ مارس الماضي، عقب إطلاق الحزب صواريخ باتجاه شمال إسرائيل، فيما سيطرت القوات الإسرائيلية على عدد من البلدات والمواقع في جنوب لبنان.

واستمرت الغارات الإسرائيلية في استهداف مناطق متفرقة من جنوب لبنان والبقاع شرق البلاد بعد الإعلان الأول عن وقف إطلاق النار في 16 أبريل ، قبل تمديده في 23 من الشهر نفسه لمدة ثلاثة أسابيع، ثم تمديده مجددًا في 15 مايو لمدة 45 يومًا.

وفي 20 يونيو ، أُعلن عن وقف جديد لإطلاق النار أدى إلى تراجع وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية، لكنه لم يضع حدًا نهائيًا للضربات المتبادلة والتوترات الميدانية.