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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الموقف محسوم.. ما هو مصير أسعار البنزين والسولار حتى نهاية سبتمبر؟

أسعار البنزين
أسعار البنزين
محمد البدوي

تترقب الأسواق والمواطنون خلال سبتمبر الجاري مصير أسعار البنزين والسولار، في ظل توقعات أثيرت بشأن إمكانية تحريك الأسعار، وهو ما دفع المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، للرد على ما أعلنته مؤسسة «فيتش سوليوشنز» بشأن احتمالات زيادة أسعار البنزين في مصر.

زيادة في أسعار البنزين والسولار

 وأكد كمال أن الفترة الحالية وحتى نهاية الشهر لن تشهد زيادة في أسعار البنزين والسولار، مشيرًا إلى أن الحكومة تحاول الحفاظ على الأسعار في المتناول قدر المستطاع رغم الضغوط الموجودة، كما تحدث عن تكلفة دعم الوقود وتأثير أسعار خام برنت على الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن قرارات رفع الدعم ليست سهلة على أي حكومة.

وزير البترول الأسبق يرد على توقعات «فيتش سوليوشنز»

رد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، على توقعات مؤسسة «فيتش سوليوشنز» بشأن زيادة أسعار البنزين في مصر خلال سبتمبر الجاري.

وقال وزير البترول الأسبق إن أي مسئول لا يكون سعيدًا بقرار رفع أسعار أي سلعة أو تقليل الدعم، موضحًا أن مثل هذه القرارات يكون مردودها سلبيًا على الشارع، حتى في الدول الغنية، وليس فقط الدول النامية.

اسعار البنزين اليوم

وأضاف أسامة كمال، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الدول الغنية نفسها تردد دائمًا جملة: «مفيش وقت مناسب لرفع الدعم عن أي سلعة».

الحكومة تحاول الحفاظ على أسعار الوقود

وأشار وزير البترول الأسبق إلى أن الحكومة أعلنت أكثر من مرة أنها تحاول الحفاظ على الأسعار في المتناول قدر المستطاع، خاصة في ظل الضغوط الموجودة.

أسعار البنزين والسولار

وأوضح أن التسعير الأصلي لبرميل النفط كان عند مستوى 75 دولارًا، مشيرًا إلى أن كل دولار زيادة في سعر خام برنت يكلف الدولة نحو 4 مليارات جنيه سنويًا كفارق على الموازنة، بعد تحديد مبلغ لدعم الوقود.

أسامة كمال: المواطنون هم من يدفعون الدعم

ولفت إلى أن المواطنين هم من يقومون في النهاية بدفع دعم المواد البترولية، أو أي دعم في الدولة، موضحًا أن ذلك يتم من خلال تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وكذلك من خلال الضرائب.

اسعار البنزين اليوم

وقال إن الحكومة تعمل كمنظم لمحفظة المواطنين، وتعلم الأولويات، وتجتهد في وضع الأموال في المكان الصحيح، بما يتناسب مع الاحتياجات والضغوط الموجودة.

«مفيش زيادة» في البنزين والسولار حتى نهاية سبتمبر

وحسم المهندس أسامة كمال مصير أسعار البنزين والسولار خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الفترة وحتى نهاية الشهر لن تشهد زيادة في الأسعار.

أسعار البنزين والسولار اليوم

وأكد أن أسعار البنزين والسولار لن تشهد زيادة حتى نهاية سبتمبر، في رد مباشر على التوقعات التي تحدثت عن إمكانية رفع أسعار الوقود خلال الشهر الجاري.

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