قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رجل مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني
إلهام شاهين : الفيشاوي فنان رائع .. والأخير يرد: بحبك يا أستاذة يا عظيمة
ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على رايو فاليكانو
مورينيو يوضح سبب تراجع ريال مدريد ويحسم الجدل حول التبديلات
الشرطة البريطانية تعتقل عددًا من الأشخاص خلال احتجاجات مناهضة للهجرة في «بورتسموث»
مورينيو يكشف سر حسم ريال مدريد مواجهة رايو فاليكانو
دخل الأسرة 16 ألف جنيه .. مي عبدالحميد: وحدات الإيجار تستهدف الشباب من 21 إلى 35 عامًا
أحمد صالح: أداء الأهلي مع «عموتة» ليس الأفضل .. والحكّام يخشون الأهلي والزمالك
بلا أهل ولا أقارب .. الآلاف يُشيّعون جنازة الأكاديمي الكندي ديفيد بوكر المُعتنق للإسلام
مفاجأة بشأن بيزيرا .. ناقد رياضي: رحيله عن الزمالك محسوم منذ يوليو بفرمان من حسين لبيب
أحمد صالح: ضد رحيل بيزيرا .. وحازم إمام الأنسب لرئاسة الزمالك
تفاصيل صفقة رحيل بيزيرا .. اللاعب يصل القاهرة لحسم مستقبله مع الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مورينيو يوضح سبب تراجع ريال مدريد ويحسم الجدل حول التبديلات

جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو
رباب الهواري

كشف جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، أسباب اختلاف مستوى فريقه بين شوطي مواجهة رايو فاليكانو، مؤكدًا أن لاعبيه لم يكن بإمكانهم الاستمرار بنفس القوة التي ظهروا عليها خلال النصف الأول من المباراة.

وفاز ريال مدريد على رايو فاليكانو بنتيجة 4-1، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني موسم 2026-2027، بعدما قدم الفريق أداءً قويًا خلال الشوط الأول قبل أن يتراجع نسبيًا في النصف الثاني.

وقال مورينيو إنه يتفهم تمامًا ما حدث خلال الشوط الثاني، مشيرًا إلى أن الفريق لم يكن يمتلك القدرة البدنية والذهنية لخوض الـ45 دقيقة الثانية بنفس الطريقة التي لعب بها الشوط الأول.

وأوضح المدرب البرتغالي أن ريال مدريد كان قد خاض مواجهة شاقة أمام إنتر ميلان قبل ثلاثة أيام فقط في دوري أبطال أوروبا، ولذلك كان من الطبيعي أن تظهر علامات الإرهاق على اللاعبين.

وأشار إلى أن إخراج فيديريكو فالفيردي جاء كإجراء احترازي، خاصة أنه شارك أمام إنتر ميلان رغم معاناته من إصابة طفيفة، مؤكدًا أن الجهاز الفني كان مطالبًا بإدارة المباراة واللاعبين بحكمة.

وشدد مورينيو على أنه ليس من الممكن دائمًا الاعتماد على الضغط العالي طوال المباراة، موضحًا أن بعض المواجهات تفرض على الفريق التراجع إلى الخلف، خصوصًا عندما يواجه منافسًا قادرًا على تشكيل الخطورة.

وأضاف أن استقبال هدف أو السماح للمنافس بصناعة بعض الفرص أمر طبيعي في مباريات من هذا النوع، مؤكدًا أن الفوز على رايو فاليكانو كان مهمًا ومستحقًا رغم اختلاف الأداء بين الشوطين.

وتطرق مورينيو إلى الدقائق الأخيرة من المباراة، معتبرًا أن طريقة لعب جود بيلينجهام خلال آخر عشر دقائق كانت صورة واضحة لما وصل إليه الفريق من إجهاد.

وأوضح أن لاعبيه بدأوا يرتكبون أخطاء في بناء الهجمات، إلى جانب صعوبة تنفيذ الضغط وإهدار بعض الفرص، مؤكدًا أنه كان يتوقع حدوث ذلك بسبب المجهود الكبير الذي بذله الفريق في المباريات الأخيرة.

وأكد مورينيو أن الأهم بالنسبة له كان الحفاظ على الفوز وإدارة طاقة اللاعبين، مشددًا على أن الفريق يتطور خطوة بخطوة منذ بداية العمل معًا.

مورينيو ريال مدريد الدوري الاسباني اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غلق المستشفى

عقب وفاة طفل.. الصحة تغلق مستشفى دار الحكمة بمدينة نصر لمخالفات جسيمة

المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس

قرار عاجل بشأن أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس| تفاصيل

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب الان في مصر

خطوبة إبنة لاعب الزمالك السابق على حامد حمدان

أجواء من الفرحة.. حامد حمدان يحتفل بخطوبته على ابنة نجم الزمالك السابق

حمزة عبدالكريم

تجديد حمزة عبدالكريم حتى 2030.. الأهلي ينتظر «الحساب الكبير» ومبالغ إضافية من برشلونة

الأرصاد الجوية

الخريف بدأ مبكرا | استمرار انخفاض درجات الحرارة.. تفاصيل طقس الأسبوع

أموال الزكاة

هل يجوز للأب أن يدفع من زكاة ماله إلى ابنه لسداد ديونه؟.. دار الإفتاء تجيب

علي

علي حمدي: سألعب أساسيا في منتخب مصر حال انضمامي

ترشيحاتنا

الواقعة

بسبب معاكسة خطيبة صديقه.. مشاجرة تنتهى بمقتل عاطل وإصابة آخر في المنوفية

المتهمين

ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة الأبيض بالقليوبية

المتهم

في عز النهار| ضبط شخصين يتعاطيان مخدرات بالشرقية

بالصور

فستان جذاب.. رانيا فريد شوقي تستعرض جمالها

رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي

ترامب يفتح الباب أمام مصانع السيارات الصينية في أمريكا.. ويضع شرط واحد

دونالد ترامب
دونالد ترامب
دونالد ترامب

وفري في المدارس.. طريقة عمل الجبنة البيضاء زي المصانع

الجبنة
الجبنة
الجبنة

حوادث مفاجئة في تجارب إسبانيا للفورمولا 1.. أنتونيلي يخطف الصدارة وهاميلتون ينجو

فورمولا 1
فورمولا 1
فورمولا 1

فيديو

علامات تسبق الزلازل

إنذار من باطن الأرض.. علامات سبقت زلازل كبرى

قبر مشتعل

حقيقة وجود النار داخل القبر في كركوك.. الشرطة تكشف مفاجأة

مسن يقع ضحية شقراء

رسائل حب وميراث وهمي.. حيلة إلكترونية جرّدت مسنًا من كل أمواله

زوجة إيلون ماسك

أسرار زواج إيلون ماسك تتكشف.. اعترافات صادمة من زوجته الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد