مورينيو يوضح سبب تراجع ريال مدريد ويحسم الجدل حول التبديلات

كشف جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، أسباب اختلاف مستوى فريقه بين شوطي مواجهة رايو فاليكانو، مؤكدًا أن لاعبيه لم يكن بإمكانهم الاستمرار بنفس القوة التي ظهروا عليها خلال النصف الأول من المباراة.

وفاز ريال مدريد على رايو فاليكانو بنتيجة 4-1، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني موسم 2026-2027، بعدما قدم الفريق أداءً قويًا خلال الشوط الأول قبل أن يتراجع نسبيًا في النصف الثاني.

وقال مورينيو إنه يتفهم تمامًا ما حدث خلال الشوط الثاني، مشيرًا إلى أن الفريق لم يكن يمتلك القدرة البدنية والذهنية لخوض الـ45 دقيقة الثانية بنفس الطريقة التي لعب بها الشوط الأول.

وأوضح المدرب البرتغالي أن ريال مدريد كان قد خاض مواجهة شاقة أمام إنتر ميلان قبل ثلاثة أيام فقط في دوري أبطال أوروبا، ولذلك كان من الطبيعي أن تظهر علامات الإرهاق على اللاعبين.

وأشار إلى أن إخراج فيديريكو فالفيردي جاء كإجراء احترازي، خاصة أنه شارك أمام إنتر ميلان رغم معاناته من إصابة طفيفة، مؤكدًا أن الجهاز الفني كان مطالبًا بإدارة المباراة واللاعبين بحكمة.

وشدد مورينيو على أنه ليس من الممكن دائمًا الاعتماد على الضغط العالي طوال المباراة، موضحًا أن بعض المواجهات تفرض على الفريق التراجع إلى الخلف، خصوصًا عندما يواجه منافسًا قادرًا على تشكيل الخطورة.

وأضاف أن استقبال هدف أو السماح للمنافس بصناعة بعض الفرص أمر طبيعي في مباريات من هذا النوع، مؤكدًا أن الفوز على رايو فاليكانو كان مهمًا ومستحقًا رغم اختلاف الأداء بين الشوطين.

وتطرق مورينيو إلى الدقائق الأخيرة من المباراة، معتبرًا أن طريقة لعب جود بيلينجهام خلال آخر عشر دقائق كانت صورة واضحة لما وصل إليه الفريق من إجهاد.

وأوضح أن لاعبيه بدأوا يرتكبون أخطاء في بناء الهجمات، إلى جانب صعوبة تنفيذ الضغط وإهدار بعض الفرص، مؤكدًا أنه كان يتوقع حدوث ذلك بسبب المجهود الكبير الذي بذله الفريق في المباريات الأخيرة.

وأكد مورينيو أن الأهم بالنسبة له كان الحفاظ على الفوز وإدارة طاقة اللاعبين، مشددًا على أن الفريق يتطور خطوة بخطوة منذ بداية العمل معًا.