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بعد فوز آرسنال أمام سندرلاند .. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2026-2027
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد فوز آرسنال أمام سندرلاند .. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2026-2027

ارسنال
ارسنال
رباب الهواري

واصل فريق أرسنال سلسلة انتصاراته في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد ما حقق فوزًا مهمًا على مضيفه سندرلاند بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة للموسم الجاري.

ودخل أرسنال اللقاء بهدف مواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وهو ما نجح في تحقيقه بعد ما حسم المواجهة لصالحه بهدفين دون رد، ليحصد ثلاث نقاط جديدة في مشواره بالبطولة.

أرسنال يحافظ على صدارة جدول الترتيب

وبهذا الانتصار، رفع أرسنال رصيده إلى 12 نقطة، ليعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق العلامة الكاملة خلال الجولات الأربع الأولى من المسابقة.

ويواصل الفريق اللندني تقديم مستويات قوية منذ انطلاق الموسم، في ظل سعيه للمنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي، والحفاظ على صدارته خلال الجولات المقبلة.

سندرلاند يتراجع في جدول الدوري الإنجليزي

في المقابل، تجمد رصيد سندرلاند عند 4 نقاط، ليحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم محاولات أصحاب الأرض العودة إلى أجواء المباراة، فإن أرسنال نجح في الحفاظ على تقدمه والخروج من المواجهة بالنقاط الثلاث، ليواصل نتائجه المميزة في بداية الموسم.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال

1- آرسنال: 12 نقطة
2- مانشستر سيتي: 9 نقاط
3- هال سيتي: 8 نقاط
4- تشيلسي: 7 نقاط
5- برينتفورد: 6 نقاط
6- ليفربول: 6 نقاط
7- إيفرتون: 6 نقاط
8- إيبسويتش تاون: 6 نقاط
9- نيوكاسل: 5 نقاط
10- ليدز: 5 نقاط
11- نوتينجهام فورست: 5 نقاط
12- برايتون: 4 نقاط
13- مانشستر يونايتد: 4 نقاط
14- سندرلاند: 4 نقاط
15- بورنموث: 3 نقاط
16- كريستال بالاس: 3 نقاط
17- توتنهام: نقطتان
18- فولهام: نقطة واحدة
19- أستون فيلا: نقطة واحدة
20- كوفنتري سيتي: 0 نقاط


 

الدورى الانجليزى ارسنال ليفربول مانشيستر سيتى

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