دونجا: أطالب باستمرار «بيزيرا» مع الزمالك وأرفض «لوي دراع النادي»

أشاد تامر عبد الحميد "دونجا"، نجم الزمالك السابق، بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على بطل جيبوتي برباعية، مؤكدًا أن النتيجة جاءت مقنعة وتعكس تطور مستوى الفريق خلال الفترة الحالية.

وقال عبد الحميد في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور، إن عبدالله السعيد يعد أحد أهم عناصر الزمالك في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه يستحق الإشادة على ما يقدمه رغم تقدمه في العمر، ومؤكدًا: «عبدالله السعيد أسطورة وترفع له القبعة، وهو من أهم عناصر الفريق في الفترة الحالية».

وأضاف نجم الزمالك السابق:"أتمنى من أحمد فتوح أن يغير من عقليته خلال الفترة المقبلة، وأن يعمل على تطوير نفسه من أجل تقديم أفضل ما لديه مع الفريق".

وتابع:"الزمالك يسير بخطى جيدة في الدوري، ونجاحه في جمع 10 نقاط منذ انطلاق الموسم يعد بداية جيدة، ويمنح الفريق دفعة قوية لمواصلة المنافسة".

وأردف تامر عبد الحميد:"معتمد جمال مدير فني كبير، واستطاع أن يحقق الانسجام والتأقلم بين لاعبي الزمالك، وهو من أفضل المدربين في الدوري المصري رغم النواقص الموجودة في قائمة الفريق الحالية".

وأكمل تصريحاته بالحديث عن وسط الملعب، قائلًا:"أحمد ربيع يجب أن يعمل على نفسه أكثر من أجل المشاركة باستمرار، ومن وجهة نظري محمود جهاد هو الأفضل بينهم على مستوى الكرة في منتصف الملعب".

واختتم:"أطالب باستمرار خوان بيزيرا مع الزمالك وهذا في مصلحة الفريق، وأرفض سياسة لوي الذراع مع النادي".