مواعيد تشغيل محطات الأتوبيس التردّدي وزمن التقاطر يصل إلى دقيقة ونصف وقت الذروة

دخلت مصر عهدًا جديدًا في مجال النقل العام مع تدشين مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT، الذي يمثل طفرة حقيقية في قطاع المواصلات حيث يهدف المشروع إلى تقديم وسيلة نقل سريعة وآمنة تقلل الازدحام المروري وتوفر تجربة مريحة للركاب.

أهم مميزات مشروع لأتوبيس الترددي:

حركة سريعة ومستمرة على مسارات منعزلة لضمان تقليل زمن الرحلة.

توفير 49 محطة موزعة على طول الطريق الدائري، مع تجهيزها بالمرافق الحديثة.

استخدام أتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات بنسبة كبيرة.

تضم 16 محطة .. تفاصيل المرحلة الثانية من الأتوبيس التردّدي السريع BRT قبل التشغيل بساعات متحف الفن الإسلامي يختتم فعاليات برنامج بوابة الحكايات

إمكانية الربط مع وسائل النقل الأخرى، مثل المترو والسوبر جيت ومواقف السيرفيس.

تجهيز محطات الأتوبيس بسلالم كهربائية وشاشات رقمية لعرض مواعيد الوصول.

تشغيل الأتوبيس الترددي

تم الإعلان عن مواعيد تشغيل محطات الأتوبيس الترددي على النحو التالي:

مدة التشغيل اليومي: من الساعة 6 صباحًا حتى 8 مساءً.

زمن التقاطر: 3 دقائق في الأوقات العادية، ويصل إلى دقيقة ونصف في أوقات الذروة.

يتيح هذا الجدول المرونة للركاب مع الحفاظ على انتظام الرحلات وتقليل زمن الانتظار.

وتمتد المرحلة الثانية لمسافة نحو 40 كيلومترًا، وتضم 16 محطة رئيسية، وتبدأ من نطاق محطة المشير طنطاوي ومحطة الجولف، وصولًا إلى محطة صن كابيتال عند تقاطع الطريق الدائري مع طريق الفيوم.

من المشير طنطاوي والجولف حتى صن كابيتال

وتضيف المرحلة الجديدة مسارًا مهمًا إلى شبكة الأتوبيس الترددي، حيث تخدم عددًا من المناطق الحيوية، من بينها القاهرة الجديدة، والمعادي، والمقطم، والعمرانية، والطالبية، والمريوطية، والمنصورية، وصولًا إلى طريق الفيوم.

كما تتضمن محطات المرحلة الثانية تجهيزات متكاملة للركاب، تشمل وسائل الوصول إلى المحطات، وكباري وأنفاق المشاة، والبوابات الإلكترونية، إلى جانب المواقف المجمعة التي تستهدف تحقيق التكامل بين الأتوبيس الترددي ووسائل النقل الأخرى.

أسعار التذاكر، كالتالي:

5 جنيهات لأربع محطات

10 جنيهات لعشر محطات

و15 جنيهًا لخمسة عشر محطة

20 محطة = 20 جنيهًا

25 محطة = 25 جنيهًا

30 محطة = 30 جينهًا