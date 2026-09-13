رجل مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني

حقق فريق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على حساب رايو فاليكانو بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2026-2027.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعدما حقق الانتصار في أربع مباريات، بينما تجمد رصيد رايو فاليكانو عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.

مبابي يفتتح التسجيل لريال مدريد

بدأ ريال مدريد المباراة بقوة ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 14، قبل أن يتولى تنفيذها بنجاح ويضع فريقه في المقدمة.

ولم ينتظر ريال مدريد كثيرًا لإضافة الهدف الثاني، حيث تمكن ألفارو كاريراس من هز شباك رايو فاليكانو في الدقيقة 17، ليمنح أصحاب الأرض أفضلية مريحة خلال مجريات اللقاء.

بيلينجهام يواصل التألق ويضيف الهدف الثالث

واصل ريال مدريد ضغطه الهجومي، وتمكن جود بيلينجهام من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 35، بعدما قدم لاعب الوسط الإنجليزي أداءً مميزًا على مدار المباراة، ليعزز تقدم فريقه قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، نجح رايو فاليكانو في تقليص الفارق عن طريق كاميلو، الذي سجل الهدف الوحيد لفريقه في الدقيقة 51، لتصبح النتيجة 3-1 لصالح ريال مدريد.

مبابي يحسم المباراة بهدف رابع

ومع اقتراب المباراة من نهايتها، عاد كيليان مبابي ليسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لريال مدريد في الدقيقة 90، ليؤكد انتصار الفريق الملكي ويحصد ثلاث نقاط جديدة في مشواره بالدوري الإسباني.

جود بيلينجهام رجل المباراة

وحصل جود بيلينجهام على جائزة رجل مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو، بعدما قدم مستوى مميزًا وساهم في تحقيق فريقه الفوز، إلى جانب تسجيله الهدف الثالث خلال اللقاء.

ويواصل بيلينجهام تقديم أرقام مميزة مع ريال مدريد، حيث ساهم في 5 أهداف خلال 6 مباريات خاضها في الدوري الإسباني هذا الموسم، ليؤكد أهميته داخل تشكيل الفريق الملكي