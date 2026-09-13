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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مورينيو يكشف سر حسم ريال مدريد مواجهة رايو فاليكانو

جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو
رباب الهواري

أشاد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، بعقلية لاعبيه عقب الفوز الكبير على رايو فاليكانو، مؤكدًا أن الفريق نجح في حسم المباراة مبكرًا رغم حالة الإرهاق التي عانى منها اللاعبون بعد مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

وحقق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على رايو فاليكانو بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني موسم 2026-2027.

وقال مورينيو إن الانتصار يمثل ثلاث نقاط حاسمة للفريق، مشيرًا إلى أهمية تحقيق الفوز، خاصة بعد الانتصار في الجولة الماضية، موضحًا أن لاعبيه نجحوا في إنهاء المباراة عمليًا خلال الشوط الأول.

وأكد المدرب البرتغالي أن المهمة لم تكن سهلة، خصوصًا أن ريال مدريد خاض مباراة قوية أمام إنتر ميلان قبل ثلاثة أيام فقط، وهو ما جعل المواجهة أمام رايو فاليكانو صعبة من الناحيتين البدنية والذهنية.

وأوضح مورينيو أنه لاحظ علامات الإرهاق على عدد من لاعبيه، لذلك لجأ إلى إجراء بعض التغييرات من أجل استعادة توازن الفريق والحفاظ على قدرته على استكمال المباراة بالشكل المطلوب.

وأضاف أن اللاعبين يستحقون كل الاحترام والتقدير بعد ما تمكنوا من حسم المواجهة سريعًا، مؤكدًا أن المباراة كان من الممكن أن تصبح أكثر تعقيدًا لو تأخر الفريق في تسجيل الأهداف.

وتحدث المدير الفني لريال مدريد عن المعدل التهديفي لفريقه، مؤكدًا أن اللاعبين يسجلون عددًا كبيرًا من الأهداف، لكنهم في الوقت نفسه يهدرون فرصًا عديدة أمام المرمى.

وأشار إلى أن ريال مدريد يعتمد على أسلوب هجومي سريع وشراسة واضحة عند امتلاك الكرة، مؤكدًا أن سرعة اللعب تجعل اتخاذ القرار الصحيح أكثر صعوبة.

واختتم مورينيو تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق سيأتي عليه يوم يعاقب فيه أحد منافسيه على كل الفرص المهدرة، مشددًا على رضاه الكبير عن الفوز الذي تحقق أمام رايو فاليكانو.

مورينيو ريال مدريد الدوري الاسباني اخبار الرياضة

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