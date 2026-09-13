بوتين: "بريكس" ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين بما يخدم مصالح التنمية الشاملة

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن حجم التجارة الداخلية لدول مجموعة "بريكس" قد بلغ بالفعل 1.2 ترليون دولار، مشيرا إلى أن المجموعة ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين بما يخدم مصالح التنمية الشاملة.

ووصف بوتين- خلال اجتماع بصيغة "بريكس+" في العاصمة الهندية نيودلهي- مجموعة "بريكس" بأنها "إحدى القوى الدافعة القوية لعملية تعزيز التعددية الحقيقية في العلاقات الدولية"، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنك" الروسية.

واعتبر بوتين، أن التكامل بين اقتصادات دول مجموعة "بريكس" يُعد أحد المصادر الرئيسية لتنمية دول التكتل.

وأضاف: أن أحد الموارد الرئيسية- التي لم تُستغل بالكامل بعد- هو التكامل بين اقتصادات الدول الأعضاء.

وبيّن بوتين أن التباين في الهياكل الاقتصادية والتخصصات لدى هذه الدول يتيح فرصاً واسعة للتعاون العملي وإنشاء سلاسل إنتاج جديدة تشمل التقنيات والخدمات والأسواق.

وتابع: "نحن نتحدث بالأساس عن تشكيل منصة نمو مشتركة لمجموعة بريكس، تجمع بشكل عضوي بين المزايا التنافسية لاقتصاداتنا".

وقال بوتين: تُعد مجموعة بريكس اليوم إحدى القوى الدافعة القوية لعملية تعزيز التعددية الحقيقية في العلاقات الدولية.

ونوه بوتين، إلى أن "منصة الاستثمار الجديدة لمجموعة "بريكس" ستتيح جذب رؤوس الأموال طويلة الأجل ليس فقط للدول الأعضاء وإنما أيضًا للشركاء".

وأردف بوتين: "لطالما دعت مجموعة بريكس ولا تزال تدعو إلى أن تحظى جميع الدول دون استثناء بفرص متكافئة وغير مقيدة لتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستقر ومتوازن وضمان رفاهية شعوبها، مع الحفاظ في الوقت نفسه على ثقافاتها وتقاليدها الوطنية الفريدة والتمسك بنماذجها السيادية الخاصة للتنمية".