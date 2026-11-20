في واقعة أثارت اهتمام الأوساط العلمية والفلكية، رصد علماء اختفاء كوكب للمرة الأولى في التاريخ، في حدث غير مألوف أعاد فتح التساؤلات حول مصير الكواكب والظواهر العنيفة التي يمكن أن تحدث في أعماق الفضاء.

ولم يكن الأمر مجرد تغير في موقع جرم سماوي أو اختفائه خلف جسم آخر، بل تشير التفسيرات العلمية إلى سيناريو أكثر غرابة يتعلق بما قد يحدث للكواكب عندما تواجه ظروفًا كونية استثنائية.

كوكب TOI-2535b.. اختفاء تدريجي حيّر العلماء

الكوكب الذي يحمل اسم TOI-2535b ينتمي إلى فئة تُعرف باسم «المشتري الحار»، وهي كواكب عملاقة غازية تدور بالقرب الشديد من نجومها، ما يجعلها عرضة لدرجات حرارة مرتفعة للغاية.

ويدور هذا الكوكب حول نجم يُصنف ضمن فئة الأقزام البرتقالية، ويقع على مسافة تقدر بنحو 1100 سنة ضوئية من الأرض، بينما يصل عمر نجمه إلى نحو 9.7 مليار سنة.

وتشير التقديرات إلى أن كتلة الكوكب تقترب من كتلة المشتري، لكنه يتميز بمداره القريب للغاية من نجمه، إذ يستغرق إكمال دورة واحدة حوله ما يزيد قليلا على 8 أيام.

وكان العلماء قد اكتشفوه عام 2019 باستخدام القمر الاصطناعي «تيس» التابع لوكالة ناسا، والذي يعتمد على مراقبة التغيرات في ضوء النجوم لرصد الكواكب البعيدة.

كيف اكتشف العلماء اختفاء الكوكب؟

اعتمد الباحثون على تقنية علمية تُعرف باسم «العبور»، وتقوم على رصد انخفاض ضوء النجم عندما يمر كوكب أمامه، فيحجب جزءا من إشعاعه، وهو ما يسمح بتحديد وجوده وخصائص مداره.

لكن خلال سبع سنوات من المراقبة، لاحظ العلماء تغيرا تدريجيا في موقع عبور الكوكب، فبعدما كان يمر أمام منتصف قرص نجمه، بدأ يظهر بالقرب من أطرافه، قبل أن يصبح مروره بمحاذاة الحافة تقريبا.

واستمر هذا التغير حتى مارس 2026، عندما اختفى الكوكب تماما عن مجال رؤية التلسكوبات، في واقعة كشفت أن ما حدث لم يكن اختفاء حقيقيا للجسم السماوي، وإنما تغيرا كبيرا في زاوية رؤيته من الأرض.

رفيق خفي وراء الظاهرة الغريبة

المفاجأة التي توصل إليها الباحثون تمثلت في اكتشاف وجود كوكب آخر يرافقه، حيث تؤثر الجاذبية المتبادلة بين الجسمين في مساريهما المداريين، وتؤدي إلى حدوث تذبذبات وتغيرات مستمرة في زاوية الميل.

ويرجح العلماء أن دورة هذه التذبذبات قد تستغرق ما بين 30 و50 عاما، وهو ما يفسر إمكانية ظهور الكوكب أمام نجمه خلال فترات معينة، ثم اختفائه عن مجال الرصد في فترات أخرى.

وأوضح عالم الفيزياء الفلكية بجامعة كاليفورنيا، صامويل يي، أن الاختلاف بين ميلي مداري الكوكبين لا يقل عن خمس درجات، وهي زاوية أكبر مما يُلاحظ عادة في معظم الأنظمة الكوكبية متعددة الكواكب.

ورغم هذا التفسير، لا تزال الآلية التي أدت إلى نشوء هذا الميل المداري الكبير غير مفهومة بالكامل، ما يفتح الباب أمام مزيد من الدراسات لفهم تطور الأنظمة الكوكبية البعيدة.