قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روساتوم الروسية: نجحنا في تجاوز التحديات الخاصة بالمشروع النووي المصري ومواصلة العمل
عقوبات مالية مضاعفة.. وائل جمعة يحذر لاعبي الأهلي من الحديث عبر السوشيال ميديا
دون إصابات.. انهيار منزل من 3 طوابق في أبوقرقاص بالمنيا
الأهلي ينهي اتفاقه مع علي حمدي ويتبقى التفاوض مع البنك
مسيّرات تهاجم مدينة ربك عاصمة ولاية النيل الأبيض جنوبي السودان
سوريا.. مصرع شخص وفقدان آخرين جراء السيول والفيضانات في الرقة
صلاة قيام الليل وعدد ركعاتها.. اعرف أفضل طريقة لأدائها
موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2026 لـ 11.5 مليون مستحق
رئيس هيئة الانتخابات البرازيلية: التصويت جرى بصورة طبيعية ووفقًا للدستور
ترامب يوافق على دخول فلافيو بولسونارو الولايات المتحدة بعد خسارته انتخابات البرازيل
شبورة كثيفة وأمطار ورياح مثيرة للأتربة.. تفاصيل طقس اليوم الخميس
الحرب تهدد تجارة الغذاء عالميًا.. رئيس الحجر الزراعي يكشف تحركات مصر لتأمين السلع الاستراتيجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خلال أسبوع القاهرة للمياه.. سويلم: مصر ترأس مع اليابان حوار «المياه من أجل الكوكب»

وزير الري
وزير الري
حنان توفيق

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بالسيد آلان ميسونييه، رئيس معهد المياه المتوسطي (IME)، وذلك ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، لبحث سبل تعزيز التنسيق المشترك والاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦، والعمل على توحيد الرؤى بشأن القضايا المائية المطروحة على أجندة المؤتمر، بما يدعم تكامل الجهود الدولية ويسهم في تحقيق نتائج ملموسة من خلال مختلف مساراته.

تعزيز التشاور وتبادل الرؤى بين الجهات المعنية بالمياه

وأكد الدكتور سويلم أهمية تعزيز التشاور وتبادل الرؤى بين الجهات المعنية بالمياه، وتكثيف التنسيق المشترك خلال الاستعدادات للمؤتمر، بما يسهم في بلورة مواقف متقاربة تجاه القضايا المائية ذات الأولوية، وتعزيز التعاون الدولي لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه.

وأشار الوزير إلى أهمية العمل على توحيد الرسائل والأولويات المطروحة خلال مسارات المؤتمر، بما يعزز التكامل بين الموضوعات المختلفة، ويدعم الوصول إلى مخرجات عملية قابلة للتنفيذ، تعكس احتياجات الدول والتحديات المائية التي تواجهها.

وأوضح الدكتور سويلم أن مصر واليابان تتشاركان في الرئاسة المشتركة للحوار التفاعلي «المياه من أجل الكوكب» ضمن المؤتمر، مؤكدًا أهمية هذا الحوار في تعزيز الترابط بين قضايا المياه وتغير المناخ وتدهور الأراضي والتنوع البيولوجي، بما يدعم تكامل الجهود الدولية في مواجهة التحديات البيئية والمائية.

واختتم الدكتور سويلم بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور مع الشركاء الدوليين والمؤسسات المعنية بالمياه، خلال المرحلة التحضيرية النهائية للمؤتمر، لضمان توحيد الرؤى وتعزيز الاتساق بين المواقف والمقترحات المطروحة، بما يسهم في دعم نجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه ومخرجاته المرجوة.

رئيس معهد المياه المتوسطي أسبوع القاهرة التاسع للمياه والأولويات وزير الموارد المائية والري مصر واليابان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. كليوباترا ومارلبورو وميريت

أسعار السجائر اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. كليوباترا ومارلبورو وميريت

المعاهد الازهرية

قطاع المعاهد الأزهرية يعلن عن حاجته لمعلمين بنظام الحصة.. اعرف التفاصيل

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي.. هل حان وقت الشراء أم جني الأرباح؟

انتشار البوست بصفحات المعلمين

منشورات المطالبة بجعل رمضان اجازة بالمدارس تنتشر بصفحات المعلمين بفيسبوك.. والأهالي يؤيدون

وزير التربية والتعليم

هل يتم تأجيل الفصل الدراسي الثاني في المدارس؟.. تربوي يحسم الجدل

اسعار باقات الانترنت الارضي

مجانًا .. موعد تفعيل ضعف باقة الإنترنت الأرضي

محمد صلاح

تقارير عالمية : صلاح يمنح طرابزون إنجازا مميزا

الدواجن

خسائر بـ 90 مليون جنيه يوميًا.. ارتفاع أسعار الأعلاف يضع صناعة الدواجن تحت الضغط

ترشيحاتنا

الأهلي

فاروق جعفر: رحيل عماد النحاس من الأخطاء التي ارتكبها الأهلي

الزمالك

محمد كمونة: شيكو بانزا لاعب مزاجنجي وقطاع الناشئين كلمة السر في الزمالك

اتحاد الكرة

صفقة اقطاي للأهلي.. اتحاد الكرة يخاطب إنبي لسداد مستحقات طنطا

بالصور

جمعت بين الجرأة والأنوثة.. ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالتها

جمعت بين الجرأة والانوثة..ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالتها
جمعت بين الجرأة والانوثة..ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالتها
جمعت بين الجرأة والانوثة..ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالتها

بالحمالات السوداء.. جورى بكر بإطلالة ملفتة فى دبي

جورى بكر بإطلالة ملفتة فى دبي
جورى بكر بإطلالة ملفتة فى دبي
جورى بكر بإطلالة ملفتة فى دبي

بفستان منقط..ميريهان حسين تخطف الأنظار فى عيد ميلادها

ميريهان حسين تخطف الانظار فى عيد ميلادها
ميريهان حسين تخطف الانظار فى عيد ميلادها
ميريهان حسين تخطف الانظار فى عيد ميلادها

هبة مجدى تخطف الأنظار بالأخضر الملكي مع الأزرق

هبة مجدى تخطف الانظار بالاخضر الملكى مع الازرق
هبة مجدى تخطف الانظار بالاخضر الملكى مع الازرق
هبة مجدى تخطف الانظار بالاخضر الملكى مع الازرق

فيديو

سيدة واجهت النيران بشجاعة

سيدة بورسعيد تواجه النيران بشجاعة وتنقذ عقار من كارثة

عماد كمال

بعد نجاح أغنية المصريين.. عماد كمال يطرح أغنيته مش خسارة عبر منصات التواصل الاجتماعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد