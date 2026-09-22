نصبوا على مواطنين.. ضبط القائمين على 3 شركات لتسفير العمالة للخارج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (3 شركات "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج كائنين بنطاق محافظة الجيزة) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم، وإيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية")، وضُبط بحوزتهم (صور ضوئية من جوازات سفر للمواطنين - إعلانات خاصة بالشركات - دفتر إستلام نقدية - 2 أكلاشية خاص بتلك الشركات - 3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى")..وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









