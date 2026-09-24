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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القاهرة يتابع بدء تنفيذ منظومة الأكشاك الموحدة في الزاوية الحمراء

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
أ ش أ

 تفقد محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، اليوم  الخميس ، بدء تنفيذ منظومة الأكشاك الموحدة الجديدة بالمنطقة الشمالية بشارعي أحمد فاروق، ومنشية الجمل بحي الزاوية الحمراء.

وأكد محافظ القاهرة أن المنظومة الجديدة تقتصر على تنظيم أوضاع الأكشاك المرخصة القائمة بالفعل، ولن يتم السماح بإقامة أكشاك جديدة نهائيًا بالقاهرة حفاظًا على شكلها الحضاري.

ولفت محافظ القاهرة إلى أن المنظومة الجديدة منظومة قابلة للتطوير وليست جامدة للوصول إلى أفضل استخدام ممكن، مشيرًا إلى أن أي قرار يتم اتخاذه بما في ذلك منظومة الأكشاك الموحدة يتم إجراء حوار مجتمعي حوله مع أصحاب المصلحة للوصول للشكل المناسب له.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المنظومة الجديدة سيتم تعميمها على جميع أحياء العاصمة دون استثناء، بما في ذلك الأحياء الشعبية والمناطق ذات الطابع الحضري خلال الـ 3 أشهر التي تم منحها لأصحاب الأكشاك المرخصة لتوفيق أوضاعهم بهدف توحيد الشكل العام للأكشاك، والارتقاء بالمظهر الحضاري، وتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين.

وأضاف محافظ القاهرة أنه سيتم إدارة منظومة الأكشاك الجديدة إلكترونيًا من خلال QR CODE يتم وضعه على واجهه الكشك، ويمكن عمل مسح له عن طريق الموبايل ليظهر اسم صاحب الرخصة، والشارع والحي الموجود به الكشك، وتاريخ بداية الترخيص وموعد انتهاء الترخيص، وما عليه من متأخرات، وغيرها من بيانات، كما سيتم تخصيص مساحة محددة للاعلانات على الكشك، وستحمل واجهه الكشك شعار المحافظة واسم الكشك، ورقم الترخيص، والـ QR CODE الخاص ببياناته.

وأوضح الدكتور إبراهيم صابر أن الكشك الموحد تبلغ مساحته 2 × 3 متر أو 3×3 متر، وسيضم طفاية حريق وعداد كهرباء، وتم تصميمه بصورة حضارية تتناسب مع طبيعة النشاط، مع توفير أماكن مخصصة لثلاجات المشروبات والحلوى، وأرفف لعرض الأغذية والمنتجات المختلفة، بما يضمن الحفاظ على الشكل العام للكشك وعدم التعدي على المساحات المحيطة به، كما سيتم دراسة عمل زى موحد للبائعين فى الأكشاك.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن صاحب رخصة الكشك يمكنه تنفيذ النموذج الموحد بمعرفته، أو الاستعانة بالورش التابعة للهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة لتنفيذ النموذج، مع إمكانية تقسيط قيمة التنفيذ على عامين، بما ييسر على أصحاب الأكشاك توفيق أوضاعهم.

وأضاف محافظ القاهرة أنه في حالة التنفيذ من خلال الورش الإنتاجية بهيئة نظافة وتجميل القاهرة سيتم سداد 25% مقدمًا من تكلفة تنفيذ الكشك، ويتم تقسيط باقي القيمة شهريا لمدة سنتين بدون فوائد، أما في حالة قيام صاحب الترخيص بتنفيذ نموذج الكشك المطور خارج الورش الانتاجية فسيتم خصم 20 % من قيمة حق الانتفاع لمدة عام واحد فقط، على أن يتم مراجعة تنفيذ وتصميم الكشك المطلوب من خلال الورش الإنتاجية وفقا للنموذج المعد من قبل المحافظة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مكان الكشك سيحدد بناءً على رؤية الحي ووفقا للقواعد المنظمة دون اعاقة حركة المرور مع مراعاة عرض الرصيف.

وشدد محافظ القاهرة على أنه لن يتم تجديد ترخيص أي كشك لا يلتزم بالشكل الموحد الجديد، مؤكدًا الحظر الكامل لتجاوز المساحة المقررة للكشك أو إشغال المساحات المحيطة به، وأن مخالفة الضوابط قد يترتب عليها إلغاء الترخيص وفقًا للقواعد المنظمة.

كما شدد محافظ القاهرة على حظر قبول أية طلبات تجديد إلا بعد قيام المرخص له بتنفيذ النموذج المعتمد، ويحظر التجديد إلا بعد تنفيذ النموذج.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر أن المنظومة تأتي في إطار حرص المحافظة على تحقيق الانضباط بالشوارع والميادين، والقضاء على المظاهر غير الحضارية والتعديات المرتبطة بالأكشاك المخالفة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقوق مرخصي الأكشاك وتنظيم أنشطتهم في إطار قانوني وحضاري.

وأوضح محافظ القاهرة أن الأكشاك تعد من أملاك الدولة، ويتم إدارتها من خلال رسوم الإشغال والتراخيص المنظمة لها، مشددًا على أن الالتزام بالمساحة والتصميم المعتمدين يمثل شرطًا أساسيًا لاستمرار الترخيص.

محافظ القاهرة منظومة الأكشاك منشية الجمل الزاوية الحمراء

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