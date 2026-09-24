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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الأمن يفحص فيديو اقتحام منزل بطوخ.. ويضبط صاحبه بعد كشف حقيقة ادعاءاته

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام قوة أمنية بمركز شرطة طوخ بالقليوبية بإقتحام منزله وكسر الباب والقبض على والده بدون وجه حق.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عنصر جنائى خطر سبق إتهامه والحكم عليه فى عدد من القضايا أبرزها " إتجار بالمواد المخدرة، مخدرات ، سرقة بالإكراه ، هروب من المراقبة الحتمية" – مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ) .

تم ضبط المذكور ، وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب وأنه لم يتم إلقاء القبض على والده أو إقتحام منزله .. وحال علمه بأن الأجهزة الأمنية تتحرى عن مكان إختبائه لتنفيذ حكم هروبه من المراقبة الحتمية الصادر ضده لمدة 3 سنوات على ذمة قضية سرقة بالإكراه ، قام بتصوير ونشر مقطع الفيديو المشار إليه لغل يد الأجهزة الأمنية عن ملاحقته .
 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى شرطة طوخ

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