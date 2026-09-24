أسعار الغاز الأوروبي تقفز 4.2% مع تضاؤل آمال التوصل لاتفاق بشأن هرمز

قفزت أسعار الغاز الأوروبي 4.2% مع تضاؤل آمال التوصل لاتفاق قريب بشأن مضيق هرمز، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

يواجه الاقتصاد الأوروبي موجة جديدة من ضغوط الطاقة، مع استمرار الاضطرابات المرتبطة بمضيق هرمز والحرب في الشرق الأوسط، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط والغاز وتراجع إمدادات الوقود المكرر، وهو ما يهدد بزيادة الضغوط على التضخم وتكاليف النقل والإنتاج والاستهلاك في القارة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تجاوز فيه سعر خام برنت حاجز 100 دولار للبرميل، بينما ارتفعت أسعار الغاز الأوروبية بأكثر من 140% على أساس سنوي، مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات ومستويات التخزين قبل دخول فصل الشتاء