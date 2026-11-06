زراعة الأقصر تستعد للموسم الشتوي 2026/2027 وتكشف أرصدة الأسمدة المدعمة

بدأت مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر استعداداتها للموسم الزراعي الشتوي 2026/2027، من خلال متابعة جاهزية الجمعيات الزراعية وانتظام توفير مستلزمات الإنتاج، بما يضمن تلبية احتياجات المزارعين مع بداية الموسم.

وأكد الدكتور جابر محمد كلحي، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، أن المديرية تتابع موقف الأسمدة المدعمة والأرصدة المتاحة بالجمعيات، حيث بلغ رصيد الأسمدة المتاح 2905.050 طن من اليوريا و2052.950 طن من النترات.

وأضاف أن المتابعة تشمل أيضا موقف التقاوي الواردة والموزعة للمحاصيل المختلفة، ومنها الذرة الشامية والذرة الرفيعة والسمسم وفول الصويا والبرسيم البلدي، بهدف توفير احتياجات المزارعين من التقاوي المعتمدة وضمان انطلاق الموسم بصورة منتظمة.

وتأتي الاستعدادات تنفيذا لتوجيهات علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لدعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي.