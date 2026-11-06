قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمارات تدين بشدة الاعتداء المسلح الذي وقع في المنطقة الجنوبية بمصر
متى تقول أذكار الصباح؟.. اقرأها في هذه الساعة لتنال الثواب كاملا
موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 7-11-202
حبس سيدة انتحلت صفة طبيبة بمدينة نصر
لماذا تتحول بعض الزيارات العائلية إلى مصدر توتر؟.. المقارنة بين الشخصيات والأسئلة الشخصية وفتح الخلافات القديمة أبرز الأسباب
الأرصاد السعودية تحذر من هطول أمطار وسيول على 11منطقة منها مكة والمدينة
طريقة استخراج صحيفة الحالة الجنائية.. الأماكن والرسوم
الصين : أمريكا كثفت في من عقوباتها وفرضت قيوداً تمييزية ضدنا
قطع مياه الشرب عن قري في بني مزار وديرمواس بالمنيا.. المواعيد والأماكن
حكم قراءة سورة الإخلاص على المتوفى 1000 مرة.. هل يصل ثوابها إليه؟
مواعيد مباريات اليوم السبت 7-11-2026 والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة الأقصر تبدأ وضع خارطة طريقها للمستقبل.. وإعداد الخطة الاستراتيجية 2026-2030

جامعة الأقصر تبدأ وضع خارطة طريقها للمستقبل.. إعداد الخطة الاستراتيجية 2026-2030
جامعة الأقصر تبدأ وضع خارطة طريقها للمستقبل.. إعداد الخطة الاستراتيجية 2026-2030
شمس يونس

عقدت جامعة الأقصر اجتماعا موسعا للجنة العليا المكلفة بإعداد الخطة الاستراتيجية للجامعة خلال الفترة من 2026 إلى 2030، لمناقشة البرنامج التنفيذي ومراجعة المحاور المقترحة، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030، ويعزز مكانة الجامعة وقدرتها التنافسية في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

وترأست الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع، بحضور الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس اللجنة العليا ومستشار رئيس الجامعة للاستدامة والتطوير المؤسسي، والدكتور شريف مراد، أمين عام الجامعة، وعدد من القيادات الأكاديمية والإدارية والمسؤولين عن الجودة والاعتماد والابتكار وريادة الأعمال والتميز المؤسسي وتنمية الموارد والتواصل المجتمعي.

واستعرضت رئيس الجامعة ملامح البرنامج التنفيذي لإعداد الخطة الجديدة، مؤكدة ضرورة إنجازها وفق أسس علمية ومعايير دقيقة، مع الاستناد إلى المرجعيات الوطنية والدولية، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز تنافسية الجامعة وتحقيق أهدافها المستقبلية.

وشددت الدكتورة صابرين عبد الجليل على انتظام اجتماعات اللجنة العليا بشكل شهري خلال الأسبوع الأخير من كل شهر، لمتابعة ما تم تنفيذه ومراجعة المخرجات المستهدفة، على أن تكون مدعومة بالأدلة والوثائق اللازمة، لضمان قياس معدلات الإنجاز والوقوف على مدى الالتزام بالجدول الزمني المحدد.

وناقش الاجتماع تطوير محاور وركائز ومعايير ومؤشرات التخطيط الاستراتيجي، واستعراض مصفوفة مقارنة بين المحاور المعمول بها حاليا والمقترحات الجديدة، بما يحقق التوافق مع رؤية مصر 2030 والتوجهات الدولية في مجال تطوير التعليم العالي، مع مراعاة طبيعة جامعة الأقصر وإمكاناتها ومجالات تميزها الأكاديمي والبحثي والمجتمعي.

كما بحثت اللجنة إعداد قاعدة بيانات شاملة تضم مختلف القطاعات الأكاديمية والبحثية والإدارية والبشرية والمجتمعية والبيئية والرقمية بالجامعة، مع تحديد الجهات المسؤولة عن توفير البيانات ومصادرها وآليات مراجعتها واعتمادها، لتكون قاعدة أساسية يستند إليها إعداد الخطة الاستراتيجية.

وفي ختام الاجتماع، جرى بحث تكليف مديري الكليات ووحدات الجودة والاعتماد والوحدات ذات الطابع الخاص، بالتنسيق مع أمين عام الجامعة وعمداء الكليات، بسرعة استيفاء البيانات والتقارير والمخرجات المطلوبة وفقا للجداول الزمنية المحددة، تمهيدا لاستكمال إعداد الخطة في الموعد المستهدف.

وتستهدف جامعة الأقصر من خطتها الاستراتيجية الجديدة وضع إطار متكامل لتطوير منظومة العمل الجامعي، وتعظيم الاستفادة من مواردها وإمكاناتها، ودعم جودة التعليم والبحث العلمي، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع وتحقيق التميز والريادة المؤسسية.

الأقصر اخبار الأقصر جامعة الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

سعر الدولار في مصر يسجل خسائر كبيرة.. 100 دولار بكام انهاردة؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر من طقس السبت.. أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

مدير مكتب صدي البلد بالشرقية خلال حواره مع المهندس سامح عطية

الأحوزة العمرانية بالشرقية على خريطة الحسم.. 300 عزبة جديدة و15 يوما للرد على طلبات المواطنين | حوار

صورة تعبيرية

تفاصيل التحقيقات في العثور على هيكل عظمي لطبيبة داخل شقتها بالهرم بعد 3 سنوات

عقد القران

رانيا فريد شوقي تحتفل بعقد قران ابنتها فريدة بحضور نجوم الفن | صور

رئيس وزراء قطر

رئيس وزراء قطر: واشنطن وطهران أخفقتا في التوصل لاتفاق كامل

سيد معوض

بعد استبعاد نجله من قائمة الأهلي.. سيد معوض يثير الجدل: كده كتير.. كفاية ظلم

سامح حسين وزوجته

حد يلحقني.. زوجة سامح حسين تفاجئه بطلب غير متوقع في الشارع

ترشيحاتنا

برج الدلو

برج الدلو حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... حاول تحقق التوازن

برج الحوت

برج الحوت حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. حافظ على راحتك النفسية

برج القوس

برج القوس حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. استمتع بالحب للتجديد والمغامرة

بالصور

برج الدلو حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... حاول تحقق التوازن

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

برج الحوت حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. حافظ على راحتك النفسية

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج القوس حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. استمتع بالحب للتجديد والمغامرة

برج القوس
برج القوس
برج القوس

برج الجدي حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... وزان بين العمل وراحتك

برج الجدي حظك اليوم السبت
برج الجدي حظك اليوم السبت
برج الجدي حظك اليوم السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد