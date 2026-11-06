جامعة الأقصر تبدأ وضع خارطة طريقها للمستقبل.. وإعداد الخطة الاستراتيجية 2026-2030

عقدت جامعة الأقصر اجتماعا موسعا للجنة العليا المكلفة بإعداد الخطة الاستراتيجية للجامعة خلال الفترة من 2026 إلى 2030، لمناقشة البرنامج التنفيذي ومراجعة المحاور المقترحة، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030، ويعزز مكانة الجامعة وقدرتها التنافسية في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

وترأست الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع، بحضور الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس اللجنة العليا ومستشار رئيس الجامعة للاستدامة والتطوير المؤسسي، والدكتور شريف مراد، أمين عام الجامعة، وعدد من القيادات الأكاديمية والإدارية والمسؤولين عن الجودة والاعتماد والابتكار وريادة الأعمال والتميز المؤسسي وتنمية الموارد والتواصل المجتمعي.

واستعرضت رئيس الجامعة ملامح البرنامج التنفيذي لإعداد الخطة الجديدة، مؤكدة ضرورة إنجازها وفق أسس علمية ومعايير دقيقة، مع الاستناد إلى المرجعيات الوطنية والدولية، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز تنافسية الجامعة وتحقيق أهدافها المستقبلية.

وشددت الدكتورة صابرين عبد الجليل على انتظام اجتماعات اللجنة العليا بشكل شهري خلال الأسبوع الأخير من كل شهر، لمتابعة ما تم تنفيذه ومراجعة المخرجات المستهدفة، على أن تكون مدعومة بالأدلة والوثائق اللازمة، لضمان قياس معدلات الإنجاز والوقوف على مدى الالتزام بالجدول الزمني المحدد.

وناقش الاجتماع تطوير محاور وركائز ومعايير ومؤشرات التخطيط الاستراتيجي، واستعراض مصفوفة مقارنة بين المحاور المعمول بها حاليا والمقترحات الجديدة، بما يحقق التوافق مع رؤية مصر 2030 والتوجهات الدولية في مجال تطوير التعليم العالي، مع مراعاة طبيعة جامعة الأقصر وإمكاناتها ومجالات تميزها الأكاديمي والبحثي والمجتمعي.

كما بحثت اللجنة إعداد قاعدة بيانات شاملة تضم مختلف القطاعات الأكاديمية والبحثية والإدارية والبشرية والمجتمعية والبيئية والرقمية بالجامعة، مع تحديد الجهات المسؤولة عن توفير البيانات ومصادرها وآليات مراجعتها واعتمادها، لتكون قاعدة أساسية يستند إليها إعداد الخطة الاستراتيجية.

وفي ختام الاجتماع، جرى بحث تكليف مديري الكليات ووحدات الجودة والاعتماد والوحدات ذات الطابع الخاص، بالتنسيق مع أمين عام الجامعة وعمداء الكليات، بسرعة استيفاء البيانات والتقارير والمخرجات المطلوبة وفقا للجداول الزمنية المحددة، تمهيدا لاستكمال إعداد الخطة في الموعد المستهدف.

وتستهدف جامعة الأقصر من خطتها الاستراتيجية الجديدة وضع إطار متكامل لتطوير منظومة العمل الجامعي، وتعظيم الاستفادة من مواردها وإمكاناتها، ودعم جودة التعليم والبحث العلمي، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع وتحقيق التميز والريادة المؤسسية.