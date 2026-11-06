زراعة الأقصر تبحث تطبيق تقنية شتل قصب السكر.. اختيار حقل إرشادي ومشتل بالطود

بدأت مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر خطواتها الميدانية للتوسع في تطبيق التقنيات الزراعية الحديثة بمحصول قصب السكر، من خلال اختيار حقل إرشادي لتطبيق نظام زراعة القصب بتقنية الشتل، إلى جانب تحديد مشتل لإنتاج الشتلات، وذلك بمركز الطود.

وجاءت هذه الخطوة في ضوء توجيهات القيادة السياسية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف المتابعة الميدانية للقطاع الزراعي، وتطوير أساليب الزراعة ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية، تحت رعاية علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوصيات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

وشهدت منطقة الطود شرق تنفيذ مرور ميداني لاختيار موقع الحقل الإرشادي والمشتل المقترح، من خلال وحدة تطوير الري الحقلي بمشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، بمشاركة المهندس أسامة المغاوري منسق مكون الإرشاد بالوحدة، والمهندس علي محمد مرعزي مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي.

وتأتي هذه التحركات تنفيذا لتعليمات الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع التعاونيات والمديريات والتدريب، والدكتور أحمد محمد رزق رئيس قطاع الخدمات الزراعية، وبمتابعة الدكتور محمد خليل شطا رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والدكتور خالد جاد رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، والدكتور هاني درويش رئيس جهاز تحسين الأراضي.

وتستهدف هذه الخطوة دعم نشر تقنية شتل قصب السكر باعتبارها من الأساليب الزراعية الحديثة التي تسهم في تطوير منظومة إنتاج المحصول، وترشيد استخدام مياه الري، ورفع كفاءة استغلال الأراضي الزراعية، إلى جانب نقل الخبرات الفنية للمزارعين من خلال الحقول الإرشادية.