برشلونة يحسم القمة وينتصر على أتليتيكو مدريد

قلب برشلونة الطاولة على مستضيفه أتليتيكو مدريد وعاد من التأخر بهدف لتحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف الأحد في إطار الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم جيوليانو سيميوني لأتليتيكو مدريد في الدقيقة 10 وتعادل فيرمين لوبيز لبرشلونة في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني عاد فيرمين لوبيز وسجل الهدف الثاني له وللفريق الكتالوني ملحقاً بأتليتيكو الخسارة الأولى على ملعبه هذا الموسم.

ورفع برشلونة رصيده إلى 33 نقطة متصدراً بفارق 3 نقاط أمام غريمه ريال مدريد الثاني فيما تجمد رصيد أتليتيكو مدريد عند 28 نقطة في المركز الثالث.