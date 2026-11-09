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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يحسم القمة وينتصر على أتليتيكو مدريد

برشلونة
برشلونة
حسام الحارتي

قلب برشلونة الطاولة على مستضيفه أتليتيكو مدريد وعاد من التأخر بهدف لتحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف الأحد في إطار الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم جيوليانو سيميوني لأتليتيكو مدريد في الدقيقة 10 وتعادل فيرمين لوبيز لبرشلونة في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني عاد فيرمين لوبيز وسجل الهدف الثاني له وللفريق الكتالوني ملحقاً بأتليتيكو الخسارة الأولى على ملعبه هذا الموسم.

ورفع برشلونة رصيده إلى 33 نقطة متصدراً بفارق 3 نقاط أمام غريمه ريال مدريد الثاني فيما تجمد رصيد أتليتيكو مدريد عند 28 نقطة في المركز الثالث.

أتليتيكو مدريد برشلونة الدوري الإسباني جيوليانو سيميوني ريال مدريد

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