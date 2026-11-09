تفاصيل الشرط الجزائي في عقد علي ماهر بمنتخب مصر

حدد اتحاد الكرة الشرط الجزائي في تعاقد علي ماهر المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الذي يتولى المهمة خلفا لـ حسام حسن

وينص الشرط الجزائي على فسخ التعاقد في حالة عدم التأهل إلى دور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة

وحسب المصادر فإن هناك جلسة أخري اليوم في منزل علي ماهر وخالد الدرندلي من أجل كتابة عقد علي ماهر

قائمة منتخب مصر لمواجهة مالاوي

أعلن علي ماهر، المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول، عن القائمة الرسمية للمنتخب، استعداداً لمواجهتي منتخب مالاوي، في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.



وجاءت اختيارات ماهر لقائمة الفراعنة على النحو التالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي، مهدي سليمان، مصطفى شوبير، محمد علاء.

خط الدفاع: محمود الونش، حسام عبدالمجيد، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، محمود مرعي، محمد هاني، كريم حافظ، أحمد فتوح، طارق علاء.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، هيثم حسن.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبدالكريم، محمود ممدوح.