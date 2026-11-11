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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم عبد الجواد يكشف طريقة عمل علي ماهر مع لاعبي منتخب مصر قبل مواجهتي مالاوي

علي ماهر
علي ماهر
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن أسلوب العمل الذي يتبعه علي ماهر في التعامل مع لاعبي منتخب مصر، مشيدًا بالطريقة العلمية التي يعتمد عليها في تجهيز اللاعبين.

وقال إبراهيم عبد الجواد، في تصريحات تلفزيونية، إن علي ماهر يعمل بمنطق علمي، ويحرص على إعداد فلاشة خاصة بكل لاعب، تتضمن جميع التفاصيل الخاصة بعمل المنتخب بشكل جماعي.

وأوضح أن هذه الطريقة تساعد اللاعبين على التعرف على أفكار الجهاز الفني وطريقة العمل داخل المنتخب، بما يسهم في زيادة الاستيعاب والاستعداد لتنفيذ المطلوب خلال التدريبات والمباريات.

وفي سياق متصل، يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مواجهتين أمام منتخب مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر 2026، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

موعد مباراة مصر ومالاوي الأولى

يلتقي منتخب مصر نظيره مالاوي يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى المنتخب المصري إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

موعد مباراة الإياب بين مصر ومالاوي

وتتجدد المواجهة بين المنتخبين يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، على استاد بينجو الدولي في مالاوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

موقف منتخب مصر ومالاوي في المجموعة الثانية

يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع منتخب أنجولا، بينما يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويطمح المنتخب المصري إلى تحقيق الفوز في المباراتين لتعزيز صدارته للمجموعة والاقتراب من حسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

الإعلامي إبراهيم عبد الجواد علي ماهر لاعبي منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر ومالاوي

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