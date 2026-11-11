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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد فارس يضع علي ماهر أمام تحدٍ صعب بعد رحيل حسام حسن

علي ماهر
علي ماهر
يمنى عبد الظاهر

أعرب الإعلامي محمد فارس، عن تمنياته بالتوفيق لـ علي ماهر في مهمته الجديدة مع منتخب مصر، مؤكدًا أن المهمة صعبة للغاية وتتطلب مجهودًا كبيرًا، في ظل الأرقام التي حققها حسام حسن خلال فترة قيادته للمنتخب.

وكتب محمد فارس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بتمنى التوفيق لكابتن علي ماهر.. مهمته صعبة وصعبة جدًا ومحتاجة مجهود كبير جدًا، اختلف بقى مع حسام حسن في أي موقف ده طبيعي، ولكن رقميًا حسام حسن مصعبها على أي تجربة بعده، لإن في 28 مباراة رسمية عنده خسارتين بس، واحدة من السنغال المصنف التاني على أفريقيا وواحدة من الأرجنتين المصنف التاني على العالم».

وأضاف: «امبارح كنت بقول إن رأيي إن علي ماهر كان محتاج جهاز أقوى معاه، يمكن خبر دخول تامر مصطفى معاه كمدرب ده خبر بشوفه إيجابي».

وأكد فارس أن نجاح علي ماهر يتطلب تمتعه باستقلالية تامة في قراراته الفنية، إلى جانب قدرته على التعامل مع الضغوط الإعلامية.

وأشار إلى أنه تعمد عدم التعليق على اختيارات قائمة المنتخب والأسماء التي كان يرى أنها تستحق التواجد، موضحًا أن هذه أول قائمة للمدرب، ومن الطبيعي أن تكون لديه أفكار يرغب في تطبيقها، مؤكدًا أنه لن يصدر أحكامًا قبل مشاهدة طريقة إدارته للاعبين المتاحين أمامه.

واختتم محمد فارس حديثه بالتأكيد على أهمية الحفاظ على حالة ارتباط الأطفال بمنتخب مصر، التي عادت خلال الفترة الماضية مع المشاركة في كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم، مشيرًا إلى أن حسام حسن كان جزءًا من هذه الحالة، مهما اختلف البعض معه، متمنيًا أن ينجح علي ماهر في الحفاظ عليها، وهو ما يتطلب مجهودًا كبيرًا خارج الملعب قبل داخله.

الإعلامي محمد فارس منتخب مصر حسام حسن علي ماهر الأرجنتين

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