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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ناقد موضة يحرج أمينة خليل بسبب إطلالتها الأخيرة.. شاهد

أمينة خليل
أمينة خليل
هاجر هانئ

حرصت الفنانة أمينة خليل على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها في Vogue Ball of Arabia 2026.

تفاصيل فستان أمينة خليل 

تألقت أمينة خليل في الصور بإطلالة غريبة، حيث ارتدت فستان طويل أتسم الجزء العلوي بالقماش البيج الراقي أما الجزء السفلي باللون الموف المصنوع من القماش الستان.

حمل فستان أمينة خليل توقيع دار الأزياء العالمية فالنتينو من مجموعة خريف وشتاء 2026 ، تزينت ببعض المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أمينة خليل على شعرها المرفوع فهو من أبرز صيحات 2026، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

أمينة خليل 

تعليق ناقد موضة على فستان أمينة خليل 


⁨ علق ناقد الموضة حكيم شاهي، على فستان أمينه خليل في #VogueBallofArabia2026 بدبي قائلا:"ليه يا أمينة ليه كنت متوقعها من الكل الا انتي، لان بااخر فترة مستوى اطلالاتها كانت رائعة بس هل مرة و بحفل مهم مثل هذا الحفل ماحبيت اللوك."
تابع:"اسف على الكلمة بس كانو الفساتين الي نشوفهم معلقين بمحلات الملابس المستخدمة حتى مااعطى شيب حلو لجسمها."
أضاف ناقد الموضة:"يعني حتى التنسيق كأنه لحفل هالوين مو لحفل يحتاج لستايل غريب، تقيمي 3/10."

أمينة خليل 


يذكر أن تعاقدت الفنانة أمينة خليل على المشاركة بالجزء الثاني من فيلم “شقو” مع كل من عمرو يوسف ودينا الشربيني ومحمد ممدوح. 

تفاصيل الجزء الثاني من فيلم شقو 2
ويشهد الجزء الثاني من فيلم «شقو» مشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الفن، حيث تضم قائمة الأبطال المعلنة حتى الآن كلًا من الفنان عمرو يوسف، ومحمد ممدوح، ويسرا، وعباس أبو الحسن، وحسن مالك، وخالد الصاوي، بالإضافة إلى دينا الشربيني، ومن المنتظر الإعلان عن باقي أسماء المشاركين في الفيلم خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع استكمال التحضيرات النهائية للعمل.

ويواصل المنتج أحمد السبكي تولي مهمة إنتاج الجزء الثاني، الذي يأتي من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي، وسط توقعات بأن يحمل العمل أحداثًا جديدة ومفاجآت درامية، مع الاستفادة من النجاح الذي حققه الجزء الأول، الذي جمع عددًا من أبرز نجوم السينما المصرية.

أمينة خليل فستان أمينة خليل صور أمينة خليل إطلالات أمينة خليل

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