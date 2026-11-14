سعر فستان يسرا في افتتاح مهرجان القاهرة.. مش هتصدق بكام ؟

حرصت الفنانة القديرة يسرا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة لها خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته ال47.

سعر فستان يسرا في افتتاح مهرجان القاهرة

خطفت يسرا الأنظار في حفل الأفتتاح بإطلالة جمعت بين الأناقة و البساطة، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون الأخضر الغامق و اتسم التصميم بأنه مزيج بين القماش الستان و القماش المطرز.

حمل فستان يسرا توقيع مصمم الأزياء رامي العلي، فيما بلغ سعر التصميم ما يقرب من 300 ألف جنيه مصري مما أثار الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.

أنتعلت يسرا حذاء ذهبي ذا كعب عالي، و تزينت ببعض المجوهرات الألماسية الراقية التي زادت من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، بدت يسرا بخصلات شعرها الأشقر، ووضعت مكياجا جذابا كشف عن جمالها.

ناقد موضة يحرج يسرا بسبب فستانها في افتتاح مهرجان القاهرة





علق ناقد الموضة اللبناني، حكيم شاهين على فستان يسرا قائلا:"بليز رجعولي يسرا من كانت تلبس اجمل تصاميم ايلي صعب و زهير مراد فجاءه ستايلها صار اي شئ."



تابع: "اطلالتها اليوم مو سيء بس مو شي بنفس الوقت بس افضل من اختياراتها بالجونة، جسمها طالع مرتب بالفستان اللون ممم بصراحة من أسوأ درجات الأخضر مو الدرجة الفخمة و الراقية، التنسيق نضيف ما عليه كلام كثير ، تقيمي 7.5/10."

و انطلقت مساء أمس فعاليات السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المقام بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الفنان حسين فهمي، وسط توافد عدد من نجوم الفن وصناع السينما.

وشهدت السجادة الحمراء حضور الفنانين عبير صبري وإياد نصار وهبة مجدي وهاجر الشرنوبي، إلى جانب المخرج خالد يوسف والفنانة بسمة وداليا البحيري، حسين فهمي وعايدة رياض وأروى جودة وبوسي شلبي وبسام رجب وعمر عابد ومحمود قابيل.