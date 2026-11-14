قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لإنهاء معاناة الركاب.. طلب إحاطة لإنشاء منظومة نقل جماعي تربط قرى الشرقية بالزقازيق والقنايات
قبل الصرف للمستحقين.. شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2026
مصطفى محمد يحتفي بإنجاز صلاح التاريخي: أسطورة إلى الأبد.. التاريخ له اسم وهو ملك مصر
بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ4.5 مليون دولار لضمه مجانًا من الأهلي | خاص
رغم الفوز الكبير.. الأخطاء الدفاعية أبرز سلبيات مباراة منتخب مصر أمام مالاوي
ديانج ينتظر عرضاً من الدوري التركي قبل حسم موقفه من الأهلي | خاص
المنظمة الدولية للهجرة تحذر من خطر يهدد 200 مليون شخص في العالم
إبطال عبوة ناسفة قرب مكان عشاء قادة العالم في دبلن
ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين
يوم القيامة.. شهادات من قلب الفوضى والذعر في مطارات أمريكا
وزارة الداخلية الفرنسية تستعد بـ 70 ألف شرطي لمواجهة احتجاجات السبت في الشوارع
هل يصل ثواب الطاعة للصغار قبل البلوغ والتكليف؟.. الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

سعر فستان يسرا في افتتاح مهرجان القاهرة.. مش هتصدق بكام ؟

يسرا
يسرا
هاجر هانئ

حرصت الفنانة القديرة يسرا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة لها خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته ال47.

سعر فستان يسرا في افتتاح مهرجان القاهرة

خطفت يسرا الأنظار في حفل الأفتتاح بإطلالة جمعت بين الأناقة و البساطة، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون الأخضر الغامق و اتسم التصميم بأنه مزيج بين القماش الستان و القماش المطرز.

حمل فستان يسرا توقيع مصمم الأزياء رامي العلي، فيما بلغ سعر التصميم ما يقرب من 300 ألف جنيه مصري مما أثار الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.

أنتعلت يسرا حذاء ذهبي ذا كعب عالي، و تزينت ببعض المجوهرات الألماسية الراقية التي زادت من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، بدت يسرا بخصلات شعرها الأشقر، ووضعت مكياجا جذابا كشف عن جمالها.

 ناقد موضة  يحرج  يسرا  بسبب فستانها في افتتاح مهرجان القاهرة



علق ناقد الموضة اللبناني، حكيم شاهين على فستان يسرا قائلا:"بليز رجعولي يسرا من كانت تلبس اجمل تصاميم ايلي صعب و زهير مراد فجاءه ستايلها صار اي شئ."


تابع: "اطلالتها اليوم مو سيء بس مو شي بنفس الوقت بس افضل من اختياراتها بالجونة، جسمها طالع مرتب بالفستان اللون ممم بصراحة من أسوأ درجات الأخضر مو الدرجة الفخمة و الراقية، التنسيق نضيف ما عليه كلام كثير ، تقيمي 7.5/10."

و انطلقت مساء أمس فعاليات السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المقام بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الفنان حسين فهمي، وسط توافد عدد من نجوم الفن وصناع السينما.

وشهدت السجادة الحمراء حضور الفنانين عبير صبري وإياد نصار وهبة مجدي وهاجر الشرنوبي، إلى جانب المخرج خالد يوسف والفنانة بسمة وداليا البحيري، حسين فهمي وعايدة رياض وأروى جودة وبوسي شلبي وبسام رجب وعمر عابد ومحمود قابيل.

يسرا افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي فستان يسرا سعر فستان يسرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن وصلاح

خالد طلعت يكشف لماذا لا يزال حسام حسن الهداف التاريخي وليس محمد صلاح

أمطار غزيرة

أمطار غزيرة تستمر 4 أيام.. موعد أول نوة شتوية تضرب مصر

مرتبات نوفمبر 2026

4000 جنيه زيادة لهؤلاء بقرار حكومي.. موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026

وزير النقل الأمريكي شون دافي

وزير النقل الأمريكي يكشف سبب وقف الإقلاع في جميع المطارات

قاعدة لاكنهيث الجوية

طائرات مسيرة فوق قاعدة لاكنهيث الجوية وصفارات الإنذار تدوي في بريطانيا

رفع الحد الأدنى للمعاشات

من 1755 لـ 2080 جنيها.. تفاصيل رفع الحد الأدنى للمعاشات يناير 2027 وشروط الاستحقاق

وائل جمعه

«بطولتنا مش مباراة».. رسالة وائل جمعة للاعبي الأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

أحمد السجيني

لماذا يخشى المواطن تسجيل عقاره في الشهر العقاري؟.. أحمد السجيني يكشف الأسباب

ترشيحاتنا

وزير الزراعة

الزراعة: تحصين 2.2 مليون رأس ماشية وأغنام وماعز ضد الجلد العقدي

بلا ماوى

التضامن: رصد 4 حالات بلا مأوى في شوارع دمنهور

السكك الحديدية

السكة الحديد توضح حقيقة اصطدام قطار 906 بمصد الرصيف في محطة الإسكندرية

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟.. فوائد مذهلة تتجاوز تحسين الهضم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟

طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم

طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم
طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم
طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم

حيلة تنقذ حياتك.. إزاي تطفي فيشة كهرباء مولعة من غير ما تتعرض للخطر؟

إزاي تطفي فيشة كهرباء مولعة في الكويس من غير ما تعرض نفسك للخطر؟
إزاي تطفي فيشة كهرباء مولعة في الكويس من غير ما تعرض نفسك للخطر؟
إزاي تطفي فيشة كهرباء مولعة في الكويس من غير ما تعرض نفسك للخطر؟

طريقة عمل المشروم بالفلفل.. وصفة سهلة وسريعة لمحبي الأكلات الحارة

طريقة عمل المشروم بالفلفل الحار
طريقة عمل المشروم بالفلفل الحار
طريقة عمل المشروم بالفلفل الحار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد