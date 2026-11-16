خالد طلعت: محمد صلاح يمتلك 68 هدفًا دوليًا ويفصله هدف عن معادلة رقم حسام حسن

أكد الإعلامي خالد طلعت، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، استمرار احتساب هدف محمد صلاح في شباك تشاد، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين يوم 6 سبتمبر 2015، وانتهت بفوز مصر بنتيجة 5-1، رغم إلغاء نتيجة اللقاء بسبب انسحاب المنتخب التشادي.

محمد صلاح

وأوضح خالد طلعت أن المباراة وهدف صلاح لا يزالان مسجلين في بيانات اللاعب، مشيرًا إلى أن هناك مباراتين فقط لا يعترف بهما الاتحاد الدولي لكرة القدم ضمن المباريات الدولية لصلاح، وهما مواجهتا سوازيلاند وزامبيا، ولا تتضمنان مباراة تشاد.

وبذلك يستمر محمد صلاح في رصيده بـ68 هدفًا دوليًا مع منتخب مصر، ليصبح على بُعد هدف واحد من معادلة رقم حسام حسن، صاحب الـ69 هدفًا، وهدفين من الانفراد بصدارة الهدافين التاريخيين للفراعنة.