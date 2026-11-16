صفقة تبادلية مفاجئة على رادار الأهلي لتدعيم مركز الظهير الأيمن

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تحركات النادي الأهلي للتعاقد مع طارق علاء، لاعب فريق زد، خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة تدعيم مركز الظهير الأيمن بعناصر جديدة.

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وقال أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية، إن الأهلي دخل في مفاوضات مع مسؤولي نادي زد من أجل الحصول على خدمات طارق علاء، لتدعيم الجبهة اليمنى للفريق، في ظل رغبة الجهاز الفني في تعزيز هذا المركز.

وأضاف أن الأهلي عرض دخول أكثر من لاعب ضمن صفقة تبادلية مع زد، وهم هادي رياض وكريم فؤاد وكباكا، من أجل تسهيل إتمام التعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح شوبير أن نادي زد لا يمانع رحيل طارق علاء، لكنه يفضل الحصول على مقابل مادي نظير الاستغناء عن خدماته، بعيدًا عن فكرة الصفقات التبادلية، وهو ما قد يشكل نقطة خلاف في المفاوضات بين الناديين.

وتأتي تحركات الأهلي في إطار سعيه لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، خاصة مع رغبة النادي في توفير أكثر من خيار في مركز الظهير الأيمن.