واصلت أسعار العملات العربية صعودها في مصر علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري، بالتزامن مع ارتفاع الدولار في البنوك.

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نحو 14.25 جنيه للشراء و14.35 جنيه للبيع، ويظل الريال من أكثر العملات العربية طلبًا في السوق المصرية، بسبب موسم العمرة والحج وتحويلات المصريين العاملين في المملكة.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس

بلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري حوالي 14.63 جنيه للشراء و14.67 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم الخميس

سجل الريال القطري أمام الجنيه المصري نحو 13.93 جنيه للشراء و14.78 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس

لا يزال الدينار الكويتي أعلى العملات العربية قيمة أمام الجنيه، إذ سجل حوالي 170.70 جنيه للشراء و174.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم الخميس

تداول سعر الدينار البحريني عند 140.55 جنيه للشراء و142.88 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم الخميس

سجل الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري نحو 75.36 جنيه للشراء و76.09 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني اليوم الخميس

واستقر سعر الريال العماني امام الجنيه المصري عند 137.75 جنيه للشراء و139.92 جنيه للبيع.

ماذا يعني فرق سعر الشراء والبيع؟

سعر الشراء هو ما يدفعه البنك للعميل مقابل العملة، وسعر البيع هو ما يدفعه العميل للحصول عليها من البنك. وتتغير هذه الأسعار على مدار اليوم تبعًا لحركة العرض والطلب.