لمتابعة التزام الباعة.. حملة مكبرة لضبط الأوضاع بالسوق الحضاري بنجع حمادي

ترأس اللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام لمحافظة قنا، حملة مكبرة بالسوق الحضاري بنجع حمادى، وشوارع المدينة بمشاركة الأجهزة الأمنية والتنفيذية لإعادة الانضباط وفرض سيادة القانون والتأكد من التزام الجميع بالاشتراطات المنظمة للتشغيل.

وخلال الجولة، تابع السكرتير العام، التزام الباعة والتجار بأماكنهم المخصصة داخل الباكيات والمحال التجارية، مشدداً على ضرورة استغلال الوحدات المقررة لهم وعدم التعدي على الممرات والساحات العامة، لتحقيق السيولة المرورية وخدمة المترددين على السوق بالشكل الأمثل.

كما راجع السكرتير العام، كفاءة دورات المياه وكافة المرافق والملحقات الخدمية بالسوق، موجهاً بسرعة تلافي أي ملاحظات أو أوجه للتقصير من أجل ضمان تقديم خدمات لائقة بالمواطنين والتجار على حد سواء.



من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بمتابعة ميدانية مكثفة للسوق الحضاري بمدينة نجع حمادي، وضبط كافة الأوضاع داخله، وذلك في متابعة فورية للزيارة الأخيرة التي أجراها للوقوف على مستوى الخدمات وحالة الانضباط بالأسواق.

جدير بالذكر بأن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، قرر منذ أيام إحالة المسؤولين عن إدارة السوق الحضاري بنجع حمادى ومجلس المدينة، للتحقيق لعدم تواجد البائعين بالباكيات الخاصة بهم، والحفاظ على البنية التحتية بالسوق، مع دعم الجهاز الإداري للسوق بعناصر للمحافظة على انضباط السوق.

فسخ العقود

وشدد الببلاوي، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لفسخ عقد الإيجار فوراً لمن يخالف الاشتراطات المنظمة أو يمارس نشاطه خارج الحدود المقررة للسوق، حفاظاً على المال العام والمظهر الحضاري للمدينة.

